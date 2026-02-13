יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:35
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"טענה דורשת הוכחה, אבדיה לא פושע מלחמה"

בגרדיאן פרסמו כתבה מקיפה התומכת בכוכב הישראלי של פורטלנד, על רקע הדברים שספג ברשתות בעת בחירתו לאולסטאר: "הפך פוליטי הרבה מעבר לכדורסל"

|
דני אבדיה (IMAGO)
דני אבדיה (IMAGO)

באתר הבריטי הגרדיאן פרסמו כתבה נרחבת שעוסקת בדני אבדיה, ובאופן חריג למדי, מציגה קו שמגן עליו נוכח הדברים שספג ברשתות. תחת הכותרת "מקו העונשין לקו השבר", הכותב טוען כי השיח סביבו יצא משליטה ו”הפך פוליטי הרבה מעבר לכדורסל”.

בגרדיאן הדגישו כי הביקורת חצתה גבולות: "טרוריסט. תומך ברצח עם", נכתב שם על התגובות ברשת. עם זאת, הכותב מבהיר בצורה חד משמעית: "אבדיה לא ביצע פשעי מלחמה. אין ראיות שקושרות אותו למעשי אלימות ספציפיים נגד אזרחים".

המאמר הזכיר את שירותו הצבאי במסגרת צה"ל: "הוא שירת לפני המלחמה בעזה, כשהיה רק בן 19". בנוסף נכתב כי "טענות דורשות הוכחות. המילה פשע שמורה למעשים שניתן להוכיח, לא להסקות שנוחות לדעה מוקדמת".

עוד מובאים ציטוטים מראיונות שהעניק בעבר בהן אמר שהוא אוהב את ישראל, וכן כי הוא מנסה להסביר את המצב "מהצד הנכון והטוב". בגארדיאן מציינים כי אוהדים רשאים לבקר את עמדותיו, אך לא להפוך כל מהלך על הפרקט לשיפוט פוליטי.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אפשר לכעוס על מה שקורה בעזה, אל תצמצמו את הדיון לוויכוח על כדורסל”

בהמשך מצוטט אבדיה מתוך פרופיל ב’אתלטיק’: "אני ספורטאי. אני לא באמת נכנס לפוליטיקה, כי זה לא התפקיד שלי". הוא הוסיף: "למה אני לא יכול פשוט להיות שחקן כדורסל טוב? למה זה משנה אם אני מישראל או מכל מקום אחר בעולם? פשוט תכבדו אותי כשחקן כדורסל".

הכותב מסיים בהפניית האש כלפי המנהיגים, ומזכיר את ג'ו ביידן ואת דונלד טראמפ, לצד ציטוט של האנטר הס על ייצוג ארה"ב. המסר המרכזי: "אפשר לכעוס על מה שקורה בעזה, מבלי לצמצם את הדיון, בעצלנות, לוויכוח על כדורסל".

