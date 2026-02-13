יום שישי, 13.02.2026 שעה 19:14
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

המחווה של סימאונה לימאל, שמסעירה את בארסה

אחרי שהקניט את ויניסיוס בדרבי, מאמן אתלטיקו מדריד תועד מניף 3 אצבעות לעברו של כוכב ברצלונה הצעיר לאחר כיבוש הגול השלישי במשחק במטרופוליטנו

|
לאמין ימאל ודייגו סימאונה (IMAGO)
לאמין ימאל ודייגו סימאונה (IMAGO)

ברצלונה לא הופיעה במטרופוליטנו ונחלה תבוסה 4:0 צורבת לאתלטיקו מדריד, כזו שמשאירה אותה, אלא אם יתרחש נס, מחוץ לגמר גביע המלך 2025/26 שייערך בסוף השבוע של 18-19 באפריל בלה קרטוחה. זה היה המשחק החלש ביותר של הקבוצה תחת האנזי פליק, כשאתלטיקו גברה עליה בכל היבט של המשחק. כבר בשלב מוקדם עלתה אתלטיקו ליתרון אחרי טעות של ז’ואן גארסיה, שהושפע גם ממצבו הירוד של הדשא.

גם המחלוקת לא איחרה לבוא. חואן מרטינס מונוארה אישר שער של פאו קוברסי, אך לאחר יותר מ-6 דקות ביטל אותו בעקבות התערבות שופט ה-VAR פבלו גונסאלס פוארטס. זה קרה בדקה ה-52 והיה אמור לצמק ל-4:1. השער נפסל בשל נגיעה חוזרת של רוברט לבנדובסקי, שנמצא בעמדה שנראתה כלא חוקית. בהמשך פורסמה הודעה חריגה מוועדת השופטים ובה הודו בכשל טכנולוגי חסר תקדים: "המערכת החצי-אוטומטית לא הצליחה למפות את השחקנים".

אך הסערה לא נעצרה שם. במהלך המשחק, כשהתוצאה כבר עמדה על 3:0, המצלמות תפסו את דייגו סימאונה מבצע מחווה מאזורו הטכני. מחווה שנראתה כמכוונת כלפי שחקן מסוים בברצלונה, לאמין ימאל. המאמן הארגנטינאי סימן בידו הימנית את הספרה 3 מיד לאחר השער השלישי של אתלטיקו, אותו כבש אדמולה לוקמן, ובדיוק אז חלף במקום מספר 10 של ברצלונה.

דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)

התמונות, ששודרו ב"אל צ’ירינגיטו", הראו את סימאונה מתקרב ללאמין ימאל ומניף את שלוש האצבעות. הכוכב הצעיר, כמו יתר חבריו, לא סיפק את הופעתו הטובה ביותר, אך צפוי לשאוף לנקמה בהמשך העונה. המשימה בגומלין בקאמפ נואו תהיה קשה, אך בברצלונה עדיין לא הרימו ידיים.

זו אינה הפעם הראשונה שסימאונה מסתבך במחווה שנויה במחלוקת. רק לפני כחודש, בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי, התעמת עם ויניסיוס ואמר לו "פלורנטינו יעיף אותך!", אמירה שעשתה סיבוב בעולם והעמידה אותו באור שלילי. ימים לאחר מכן התנצל פומבית: "ראשית, אני רוצה לבקש סליחה ממר פלורנטינו וממר ויניסיוס על האירוע שראיתם. לא היה נכון מצדי להעמיד את עצמי בעמדה הזו. מה שאמרתי לא היה נכון. אני מקבל זאת. לאחר מכן הם ניצחו אותנו והגיע להם לעלות. ריאל מדריד היא קבוצה שתמיד מתחרה". כעת, המחווה לעבר לאמין ימאל מציתה מחדש את הוויכוח סביב התנהלותו על הקווים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */