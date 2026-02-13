יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:31
נבחרת הנוער ב' תקיים 2 משחקי הכנה עם קפריסין

המפגשים של הכחולים-לבנים נגד הנבחרת מהאי השכן יהיו ב-17 וב-19 בפברואר. בין היתר בסגל: אוריין גורן, גולנקוב שוער הנוער של מכבי חיפה ובן סימון

מארק גולנקוב הודף (ראובן שוורץ)
מארק גולנקוב הודף (ראובן שוורץ)

הנבחרות הצעירות של ישראל מביאות לא מעט כבוד בשנים האחרונות למדינה שלנו והן יקוו להמשיך ככה, אז בינתיים נבחרת הנוער ב’ של ישראל (עד גיל 18) תקיים שני משחקי ידידות מול נבחרת קפריסין, תחת המאמן אופיר חיים.

המפגש הראשון בין הכחולים-לבנים לנבחרת מהאי השכן יהיה ב-17 בפברואר והשני יתקיים יומיים לאחר מכן, ב-19 בפברואר, ובמפגשים השחקנים ינסו לעבוד על הכימיה לקראת המפגשים הרשמיים.

בסגל של אופיר חיים ניתן למצוא את שוער הנוער של מכבי חיפה מרק גולנקוב, שכיכב בענק בפנדלים נגד ברצלונה. בנוסף, עוד הוזמן זה מי שהפסיד לירוקים וגלונקוב בצד של הקטלונים, אוריין גורן, שקיבל אישור מבארסה. גם הכישרון הגדול של מכבי ת”א עילאי בן סימון בסגל.

סגל הנבחרת

שוערים: מרק גולנקוב, עילי אלטמן.

הגנה: נעם שטייפמן, דניאל הדר, לירוי אבריבאייה, נעם לוי, יהונתן קו'צר, יזן וותד, גיא אלגיאושווילי, שלמה דהן.

קישור והתקפה: נועם לוי, נועם אלוק, ליאל נגת, ליאם לוסקי, אדם גרימברג, ערן גינת, עילאי בן סימון, נעם כהן, עומרי כהן, איתמר חוסיד, יונתן גלבוע, אוריין גורן.

