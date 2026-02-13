"אם התמונה הזו לא בינה מלאכותית, זו שערורייה"

המשחק שנערך אמש בין אתלטיקו מדריד לברצלונה ייזכר בשל ההופעה הגדולה של הקבוצה של דייגו סימאונה, שלא הותירה סיכוי לחבורה של האנזי פליק, בדרך להפסד של ברצלונה כבד בתוצאה 4:0.

למרות התוצאה החד צדדית, המשחק לא היה נטול מחלוקת. מיד לאחר פתיחת המחצית השנייה, בדקה ה-52, ה-VAR פסל שער של פאו קוברסי. מערכת הווידאו נזקקה ליותר מ-7 דקות כדי לבחון את המהלך, ולא היה ברור האם בלם ברצלונה היה בנבדל. לאחר המשחק, הוועדה הטכנית של השופטים אישרה כי מערכת הנבדל החצי אוטומטית לא פעלה באותו רגע.

דה יונג, לאחר המשחק, תקף את האירוע: "אז ראיתי תמונה שמראה בבירור שהוא לא היה בנבדל. התמונה שהראו בטלוויזיה לא הציגה את הרגע המדויק שבו פרמין בעט בכדור. יש תמונה של פרמין בועט בזמן שהמגן היה במרחק של מטר מלבנדובסקי".

"אם אני מוצא את זה מאוד מוזר? אני לא יכול לעשות שום דבר בנוגע לזה, כי... ואני חושב שאם התמונה שראיתי אינה בינה מלאכותית... זו שערורייה כי זה כל כך ברור", סיכם ההולנדי, כשהוא מבהיר היטב את זעמו.

פרנקי דה יונג (IMAGO)

תלונה תוגש?

בברצלונה שורר זעם גדול על השיפוט של מרטינס מונוארה, שלטענת המועדון היה מכריע בהחלטות שפגעו בקבוצה. במועדון שוקלים להגיש תלונה רשמית להתאחדות נגד השופט, בעיקר סביב השער שנפסל לאחר בדיקת VAR שנמשכה 7 דקות. לטענתם, ההכרעה בנבדל הייתה אמורה להתבצע באמצעות המערכת החצי-אוטומטית ולא להפוך לדיון ממושך, והם דורשים הסבר רשמי על התהליך וההחלטה.

הטענות אינן נעצרות שם. בברצלונה רואים גם בהרחקתו של אריק גארסיה החלטה לא צודקת, ומדגישים מה שהם מגדירים כסטנדרט כפול. לטענתם, באירוע מוקדם יותר במשחק ג’וליאנו מאתלטיקו לא הורחק בעקבות תיקול על באלדה. במועדון דיברו על תחושת קיפוח מתמשכת, עם אמירות כמו "תמיד מקפחים אותנו בשיפוט" ו"מעולם לא ראיתי דבר כזה עם VAR".

דקו הוסיף כי אינו רואה שיפור עם VAR וכי ההחלטות נעשות קשות יותר להבנה, ואריק גארסיה סיכם בכעס: "חוק הנבדל הוא בושה. אנחנו יודעים מול מה אנחנו מתמודדים".