מילאן מתעניינת בג'רארד מרטין, ברצלונה שוקלת

ברצלונה כבר אינה פוסלת מכירה משמעותית לקראת חלון ההעברות של הקיץ הקרוב. עסקה שיכולה להיות חיונית אם המועדון ירצה לחזק את עמדת החלוץ המרכזי, מה שידרוש יצירת מרחב שכר מספק. הרעיון של ההנהלה הוא להיפרד משחקן שאינו נחשב לבלתי ניתן למכירה, ויש כמה אפשרויות על השולחן.

אחת מהן היא ג’רארד מרטין, שכבר היה יכול לעזוב בקיץ שעבר, אך לבסוף נשאר בהחלטת השחקן, דבר שהוביל בסופו של דבר לעזיבתו של איניגו מרטינס. באיטליה כבר הביעו עניין בכדורגלן ומיצבו את עצמם סביב אפשרות של יציאה.

מילאן היא הקבוצה שמעוניינת להחתים את שחקן הבית של ברצלונה, בהצעה שעשויה לעבור את 25 מיליון האירו. מרטין הרוויח העונה דקות רבות כשחקן הרכב בעמדת הבלם השמאלי, וזו העמדה שמילאן מבקשת לחזק במהלך הקיץ באמצעות עסקה מתונה והשקעה בכדורגלן בעל פוטנציאל. מרטין מתאים למה שהם מחפשים, ונותר לראות אם המגעים יבשילו לכדי הסכמה.

הערכת השווי של מרטין הוכפלה באופן אקספוננציאלי בשנים האחרונות מאז עלה לקבוצה הראשונה. השנה היא כמעט הוכפלה והגיעה ל-20 מיליון אירו. הרב גוניות שלו, היכולת לשחק גם כבלם שמאלי וגם כמגן, וגילו, רק בן 23, הופכים אותו לשחקן מבוקש בשוק, כל זאת אם ברצלונה תחליט שהוא יכול לעזוב החל מיוני. המועדון אכן הקשיב להצעות בעונה שעברה, אך שחקן הבית לא רצה לשמוע על עזיבה.

חידוש חוזה

הספרדי חידש את חוזהו עד 2028, עם סעיף שחרור בגובה 100 מיליון אירו. בקיץ קיבלה ברצלונה הצעה רשמית מוולבס בסך כ-15 מיליון אירו. בין המועדונים כמעט הושג סיכום, אך השחקן סירב באופן מוחלט לנהל משא ומתן. גם אברטון הביעה עניין בימים האחרונים של החלון, אך שם הן ברצלונה והן השחקן סגרו את הדלת.

המגן השמאלי צבר את אמונו של האנזי פליק, אם כי כמעט שאינו משחק כמגן, שם אלחנדרו באלדה הוא השחקן הבכיר הברור. כעת הוא חלק מהרוטציה, אך ברצלונה מתכננת להחתים בקיץ בלם שמאלי ברמה גבוהה, מה שעשוי לסבך את מצבו. מילאן אורבת, אך עשויות להגיע הצעות מעניינות נוספות. התמונה פתוחה לחלוטין, למעט עמדתו של השחקן, שנותר נחוש ברצונו להישאר.