יום שישי, 13.02.2026 שעה 13:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

בשורה טובה לעמק: ווילר עשוי להיות כשיר לגביע

הצפוניים יכולים לנשום לרווחה: הפורוורד עבר MRI המראה חבלה בלבד בברך, ובקבוצה של שרון אברהמי ינסו להכשירו למשחק הקריטי נגד הרצליה בחצי הגמר

|
ארון ווילר (לילך וויס-רוזנברג)
ארון ווילר (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל העמק נושמת לרווחה: הפורוורד, ארון ווילר, שנפצע בכתפו באימון הקבוצה בשבוע שעבר, עבר בדיקת  MRI שמראה שהפציעה בכתף לא חמורה, וכעת הקבוצה מנסה להכשירו לשבוע הגביע (חצי הגמר של העמק מול הרצליה ביום שני, 16.2). 

ווילר (27, 2.05) מעמיד העונה בעמק ממוצעים של 7.9 נקודות, 5 ריבאונדים, 1.1 אסיסט, 1.3 חטיפה למשחק, 1.4 חסימה ומדד 9.9, ב-19.6 דקות משחק בממוצע. השחקן הגיע לצפוניים לאחר עונה בליגה הצרפתית במדי שאלוט באסקט, במדיה קלע 8.4 נקודות למשחק.

שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)שחקני הפועל העמק (לילך וויס-רוזנברג)

החבורה של שרון אברהמי רושמת עונה יוצאת מן הכלל, כשמלבד ההעפלה לחצי גמר הגביע, היא מדורגת במקום השלישי בליגה עם מאזן נהדר של 4:12, כשהיא במרחק של שני משחקים מהפועל ת”א השנייה ושלושה ממכבי הראשונה. כעת, העמק תרצה לעשות צעד נוסף במטרה להשיג תואר היסטורי.

