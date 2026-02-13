בק"ש מוכנים ל"משחק העונה": נמניה חוזר

לאחר תוצאת התיקו 1:1 מול מכבי נתניה בתחילת השבוע ולאחר עזיבתו המשמעותית של מוחמד אבו רומי, עירוני קריית שמונה, שלא צירפה שחקן חיזוק נוסף במהלך השבוע, תארח מחר (שבת) את עירוני טבריה במה שמגדירים במועדון כ"משחק העונה", במטרה לצבור שלוש נקודות ולנסות להתרחק מהקו האדום.

הבשורה הטובה עבור המאמן שי ברדה מגיעה מכיוונו של נמניה ליוביסבלייביץ'. הבלם הסרבי, שנעדר מהמשחק הקודם בשל כאבים בשרירי הבטן, ערך אימונים מלאים במהלך השבוע ויפתח. אלא ששי בן דוד המוצהב ייעדר וליאל דרעי יפתח גם הוא במרכז ההגנה.

עוד בהגנה, איציק שולמייסטר צפוי לשמור על מקומו. בקישור, כריסטיאן מרטינס, שנכנס מצוין מול היהלומים, ישוב להרכב במקומו של אביב אברהם, כאשר ההפתעה עשויה להגיע מכיוונו של עלי מוסה, שלאחר מספר מחזורים שלא היה בהרכב, עשוי לחזור, כאשר קיימת התלבטות בינו לבין מור סימנטוב.

שי ברדה (שחר גרוס)

הדאגה מכיוון יאיר מרדכי

גם פרננדו פאצ'קו יפתח ב-11, כאשר הבשורה היותר מדאיגה של ברדה, מגיעה מכיוונו של יאיר מרדכי, שנטש את האימון לקראת סופו עקב כאבים בשריר האחורי, אך במועדון מעריכים שלא יוותר על המשחק החשוב.

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', ליאל דרעי, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי (אריאל שרצקי), עלי מוסה (מור סימנטוב), פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה.