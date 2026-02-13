יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:31
כדורגל ישראלי

בק"ש מוכנים ל"משחק העונה": נמניה חוזר

הבלם הסרבי החלים מפציעתו ויפתח מול טבריה, גם מרטינס שב לקישור. מוסה עשוי לעלות ב-11 של ברדה, מרדכי נטש את האימון אך במועדון מאמינים שישחק

|
נמניה ליוביסבלייביץ' מול איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)
נמניה ליוביסבלייביץ' מול איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

לאחר תוצאת התיקו 1:1 מול מכבי נתניה בתחילת השבוע ולאחר עזיבתו המשמעותית של מוחמד אבו רומי, עירוני קריית שמונה, שלא צירפה שחקן חיזוק נוסף במהלך השבוע, תארח מחר (שבת) את עירוני טבריה במה שמגדירים במועדון כ"משחק העונה", במטרה לצבור שלוש נקודות ולנסות להתרחק מהקו האדום.

הבשורה הטובה עבור המאמן שי ברדה מגיעה מכיוונו של נמניה ליוביסבלייביץ'. הבלם הסרבי, שנעדר מהמשחק הקודם בשל כאבים בשרירי הבטן, ערך אימונים מלאים במהלך השבוע ויפתח. אלא ששי בן דוד המוצהב ייעדר וליאל דרעי יפתח גם הוא במרכז ההגנה.

עוד בהגנה, איציק שולמייסטר צפוי לשמור על מקומו. בקישור, כריסטיאן מרטינס, שנכנס מצוין מול היהלומים, ישוב להרכב במקומו של אביב אברהם, כאשר ההפתעה עשויה להגיע מכיוונו של עלי מוסה, שלאחר מספר מחזורים שלא היה בהרכב, עשוי לחזור, כאשר קיימת התלבטות בינו לבין מור סימנטוב.

שי ברדה (שחר גרוס)שי ברדה (שחר גרוס)

הדאגה מכיוון יאיר מרדכי

גם פרננדו פאצ'קו יפתח ב-11, כאשר הבשורה היותר מדאיגה של ברדה, מגיעה מכיוונו של יאיר מרדכי, שנטש את האימון לקראת סופו עקב כאבים בשריר האחורי, אך במועדון מעריכים שלא יוותר על המשחק החשוב. 

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרויש, נמניה ליוביסבלייביץ', ליאל דרעי, איציק שולמייסטר, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, יאיר מרדכי (אריאל שרצקי), עלי מוסה (מור סימנטוב), פרננדו פאצ'קו ואדריאן אוגריסה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */