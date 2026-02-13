יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:12
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"אפשר לטפל בשפתיים, אבל זה לא מפריע לי"

נבות רטנר דיבר באתר הרשמי של מכבי חיפה על המום: "זו מחלה מולדת שנקראת AVM", ועל הבכורה בטרנר: "התרגשתי, אבל שיחקתי את המשחק שלי והכל הסתדר"

|
נבות רטנר (עמרי שטיין)
נבות רטנר (עמרי שטיין)

נבות רטנר הוא אחד השמות הגדולים של מכבי חיפה בעונה הזו, הקשר בן ה-18 התראיין היום (שישי) לפודקאסט “גורמים במועדון” של האתר הרשמי של הירוקים, ושיתף על ההשתלבות בקבוצה ועל המחלה המולדת שלו בשפתיים.

הקשר נשאל על השפה שלו והשיב: “זו מחלה מולדת שנקראת AVM, שמה שהיא גורמת זה לעודף כלי דם שמתרכזים בשפה וככה זה נראה”. לאחר מכן נשאל האם זה בר טיפול, רטנר השיב בחיוב ושיתף: “אני אחרי 3 צינטורים שלא צלחו ואנחנו בדיבור עם מספר רופאים לנסות טיפול חדשני”.

הריאיון המלא

איך ההרגשה? להיות בבוגרים של מכבי חיפה, מועדון שבו גדלת ממחלקת הנוער?
“זו ההרגשה הכי מיוחדת בעולם, להגשים את החלום הזה של לעלות בסמי עופר מול 30 אלף איש, אין דברים כאלה”.

והדקות הראשונות שלך היו בטרנר, מה זה עשה לך לעלות למשחק כזה?
“בגדול זה הרגיש כמו עוד משחק, עלית למגרש והרגשתי כמו עוד יום במקצוע למרות הקהל וההתרגשות אבל היא לאט לאט התפוגגה ושיחקתי את המשחק שלי”.

נבות רטנר. דקות ראשונות בקבוצה הבוגרת (רדאד גנבות רטנר. דקות ראשונות בקבוצה הבוגרת (רדאד ג'בארה)

נראה שאתה די משתלט על המקום שלך בהרכב, אתה אפילו כבר עם ותק בהרכב יחסית לגיל שלך כמובן.
“לא אני בהתחלה יש לי עוד דרך לעבור”.

ובוא נפתח את זה, מה יש לך בשפה?
“זו מחלה מולדת שנקראת AVM, שמה שהיא גורמת זה לעודף כלי דם שמתרכזים בשפה וככה זה נראה”.

זה בר טיפול?
“כן, אני אחרי 3 צינטורים, שלא צלחו ואנחנו בדיבורים עם מספר רופאים לנסות איזה טיפול חדשני”.

זה מפריע לך ביום יום?
“לא, אני למדתי לחיות עם זה, מגיל 0 עד עכשיו למדתי להתרגל”.

הרבה מדברים עליך, במקום על הכדורגל על השפה וכששאלתי אותך אמרת “בסדר שידברו על זה”, צריך חתיכת חוסן מנטלי בשביל להתמודד עם זה לא?
“תשמע, אני הכנתי את עצמי כל החיים ליום הזה, ידעתי שזה יגיע, ידעתי שיהיה תגובות פחות טובות, יצחקו ויהיה סתלבט, אבל זה לא מעניין אותי אני ממשיך בשלי. אני משתדל לא להסתכל על זה אבל תמיד שולחים לי החברים והמשפחה ואנחנו צוחקים על זה יחד, זה לא מפריע לי”.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

אז בוא נחזור לכדורגל, מה התפקיד האהוב עליך, איפה אתה מרגיש הכי בנוח?
“מה שיתנו לי, משהו בשילוב בין ה-6 ל-8, להצטרף להתקפה ולבנות גם מאחור משהו ביניהם”.

איך הוסללת לתפקיד הזה?
“אני התחלתי בתור בלם בכלל, בשמיניות מי שטוב עם הכדור שמים אותו בהגנה שיעשה סדר, וכשגדלתי הצד ההגנתי היה פחות חזק אצלי אז דחפו אותי קדימה ושם הצלחתי להתבלט”.

קבוצת הנוער, אתה השארת אותה אחרי ניצחון על אוסטריה וינה ונאנט. אבל לא היית בברצלונה, התבאסת?
“טוב לי באיפה שאני, ברק החליט להשאיר אותי ואני מתמקד במה שאני יכול לעשות לא במה שלא, אבל אני הכי גאה בהם”.

ואיך הרגשת כשעברנו את ברצלונה?
“שברתי כיסא בבית מהחגיגות, איך שמחתי איזה חגיגות”.

בוא ספר לנו קצת עליך, איפה גדלת?
“אני גדלתי ביישוב שנקרא מירית, ליד כפר סבא. בית גדול 7 אחים”.

אחיך ניצח את בית”ר עכשיו, כמה אחים כדורגלנים אתם?
“חמישה פעילים, אדר ברמת גן, ישי בקריית מלאכי בליגה א ושני הקטנים בהפועל ר”ג”.

אדר רטנר רץ לחגוג את השני מול בית"ר (אורן בן חקון)אדר רטנר רץ לחגוג את השני מול בית"ר (אורן בן חקון)

אתה עוקב אחריהם?
“ברור, כל משחק שאני יכול אני הולך לראות, השבוע הייתי ב-3 משחקים כל פעם שאני בבית ויש לי זמן אני הולך לראות, זה יותר חשוב מהכל”.

אתה מרגיש שנהיית מוכר?
“כן, ניגשים ברחוב ועוצרים לסלפי, אני יושב ביציע של אחים שלי ובאים אליי לסלפי זה הכי כיף בעולם כל האהבה הזאת”.

אם נחזור לשפה, בהתחלה זה היה צחוקים אבל אחרי כמה זמן זה הפסיק.
“התרגלו, כמו שאני התרגלתי”.

גדלת עם 7 אחים בבית, איך היו היחסים בבית, ההורים?
“אמא היא המלכה של הבית, היא גידלה אותנו, לא קל, בטח 7 ילדים שכל הזמן צריך להפריד”.

מי השחקנים שאתה מסתכל עליהם, רוצה להיות כמוהם?
“קרוס ובוסקטס הם האיידולים, בארץ נטע לביא. באליפויות זה היה תענוג לצפות בו, הרבה דברים שהוא היה עושה הייתי לומד ועושה והיום אני מנסה להביא את זה לידי ביטוי”.

נטע לביא נפרד ממכבי חיפה (רדאד גנטע לביא נפרד ממכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

מה היית רוצה לשפר?
“דיברנו על נטע היה לו את הקטע שהוא היה יוצא עם הכדור בכוח ואז משחרר את המסירה לגול ואני רוצה להשתפר בזה”.

נבות הילד, חלם להגיע למקומות האלה?
“כן ללא ספק, מאז שהייתי ילד דמיינתי את עצמי בסמי עופר מלא, בלומפילד מלא, מלא קהל, לחץ זה מה שרציתי”.

אבל אתה לא נראה לחוץ, המשחק שלך ממש קר רוח
“אני נורא נהנה מהאירוע, כשאתה נהנה אתה לא חושב יותר מידי אתה פשוט עושה, אתה אוהב את זה ואנשים מפרגנים אתה ממשיך בדרך”.

מה עם אתלטיקו מדריד?
“אם יגידו לי לנסוע אני אומר אמן. אקפוץ על כל משחק שיהיה ליגת אלופות, גביע הכל”.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

מה החלומות לעתיד?
“מנצ’סטר יונייטד, למרות שלא רציתי שהם ינצחו את ווסטהאם, שההוא לא יסתפר לא רציתי שכולם ישמחו, למרות שאני אוהד יונייטד”.

מה אתה רוצה להשיג במכבי חיפה?
“קודם כל אליפות, ששנתיים לא הייתה פה, לגבי העונה זה גביע. בשנים הבאות להתקדם עוד יותר אליפויות, תארים, ליגת האלופות עוד פעם זה החלום המרכזי כרגע”.

