גולר מכחיש טענות לבריונות: קראתי את זה בצער

ארדה גולר הבהיר כי קרא בצער את ההצהרות הפומביות האחרונות של סרחט פקמזצ’י, שלדבריו מילא תפקיד חשוב בתחילת הקריירה שלו, בנוגע לבריונות שהוא חווה לכאורה בריאל מדריד מהשחקנים. "עצוב לי לראות את ההצהרות הציבוריות האחרונות של סרחט פקמזצ’י, ששיחק תפקיד חשוב בתחילת הקריירה שלי. מהיום הראשון התקבלתי בחום על ידי כולם במועדון הזה ותמיד ראיתי במקום הזה משפחה", מסר גולר בהודעה רשמית.

השחקן הטורקי הוסיף: "אני גאה מאוד להיות שחקן ריאל מדריד ואני רוצה להגן על הסמל הזה עוד שנים רבות", וביקש להתעלם מהדברים שנאמרו בנושא. לסיום הדגיש: "יש לנו קבוצה חזקה מאוד ואני שמח וגאה לחלוק חדר הלבשה עם כל חבריי לקבוצה. אני מבקש בנימוס שלא לייחס חשיבות להערות או לדיווחים, בכתב או בעל פה, בנושא הזה".

גולר עולה על גולר

גולר נמצא במרחק דקה אחת בלבד מהשוואת סך הדקות שלו מהעונה שעברה, וכבר בפברואר. מדובר במדד ברור להתקדמות של שחקן שהפך משחקן משלים לדמות מפתח. מ-2,197 דקות ב-49 משחקים בעונה הקודמת, הוא עומד כעת על 2,196 דקות ב-35 משחקים בלבד. תחת ארבלואה הוא פתח ב-6 מתוך 7 משחקים, מרגיש שהוא מתפתח ומשתפר, עם הכדור ובלעדיו, ואף הכחיש דיווחים חיצוניים כשהבהיר שהוא שמח במועדון ממדריד.

המאמן נותן בו אמון מלא. לאחר שפתח באלבסטה והיה מחליף משמעותי מול לבאנטה עם בישול, דיוק מסירות גבוה ויצירת מצבים, הגיעו 5 הופעות בהרכב מול מונאקו, ויאריאל, בנפיקה, ראיו ו-ולנסיה. לעיתים שיחק במרכז ולעיתים באגף, אך נותר שחקן הרכב קבוע. עוד קודם לכן צ’אבי אלונסו ניסה לקדם אותו ואף הגדיר אותו כ"שילוב בין אוזיל לגוטי", כשהדגיש שיש "להשקיע" בו, לתת לו לשחק ולהישאר גם כשהוא טועה. זהו גם הקו של ארבלואה, שרואה בו שחקן שיכול להנהיג.

המספרים מחזקים זאת. במסטאייה הוביל במספר ההרמות לרחבה עם 9, והיה שני במסירות לשליש האחרון עם 22. הוא מסוכן מהאגף ומהמרכז, אך ההתקדמות אינה רק התקפית, מול ולנסיה היה גם המוביל בחילוצי כדור עם 8. בגיל 20, לקראת יום הולדתו ה-21 ב-25 בפברואר, הוא ממשיך לצמוח. הצוות המקצועי אופטימי ורוצה להעניק לו תפקיד מרכזי, להשקיע ביהלום שעדיין לומד, אך כבר מאיים לשבור את שיא הדקות של עצמו.