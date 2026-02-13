אחים לשיאים: אצני המשוכות אייל ואיתי עוזיאל

מי שמתבונן בטבלת השיאים הישראליים בריצת המשוכות נחשף לאחרונה לנתון יוצא דופן לפיו בראש הטבלה מופיעים זוג אחים. השניים הם רצי המשוכות אייל (20) ואיתי (16 וחצי) עוזיאל ממכבי תל אביב, מועדון אליו הצטרפו לפני שתי עונות. ותיקי הענף אינם זוכרים מתי אי פעם, אם בכלל, זוג אחים או זוג אחיות היו שיאני ישראל באותו מקצוע.

האח הגדול אייל, הוא שיאן ישראל עד גיל 23 בריצה ל-110 מטרים – 13.97 שניות אותו קבע באוגוסט שעבר, בתחרות הזמנה כשבוע לאחר אליפות ישראל ממנה נעדר בגלל פציעה בשריר הירך האחורי. “הפציעה מנעה ממני להוכיח את היכולת שלי באליפות ישראל אבל לא ויתרתי. המאמן שלי אסף אזולאי והצוות שעוטף אותי במכבי תל אביב, עבדו אתי בצורה אינטנסיבית והעמיד אותי על הרגליים לקראת תחרות ההזמנה בה שברתי את השיא הישראלי” הוא משתף.

איתי, אחיו הצעיר של אייל, שבר לאחרונה שני שיאים ישראלים לקדטים: בשבוע שעבר הוא קבע שיא ישראלי חדש ב-60 מטרים משוכות כשעצר את השעונים על 8.3 שניות, אחרי ששבועיים קודם לכן, הוא שבר את השיא הישראלי ב-300 מטרים משוכות עם 38.43 שניות.

איתי עוזיאל לאחר שבירת השיא (באדיבות איגוד האתלטיקה)

אייל עוזיאל: “אתלטיקה היא כל עולמי”

בשלב זה של השנה, ממש בתחילתה של העונה, סימן אייל את אליפות ישראל באוגוסט הקרוב כתחרות מטרה לשנת 2026, בה הוא ינסה לקבוע שיא ישראלי חדש ולעצור את השעונים על 13.85 שניות.

אייל שבילדותו שיחק טניס וכדורסל רואה באתלטיקה עיסוק משמעותי ועיקרי בחייו. אביו, עו"ד משה עוזיאל הוא זה שהכניס אותו לעיסוק באתלטיקה, כשחיבר בינו ובין המורה לחינוך גופני, בתיכון מקיף ח' בראשון לציון בו למד, חי כהן, כיום מנכ"ל איגוד האתלטיקה. כהן ראה בו פוטנציאל מקצועי גדול, לקח אותו תחת חסותו וביחד הם השתתפו באליפויות אירופה לקדטים ונוער ובאליפות העולם לנוער.

“אתלטיקה היא כל עולמי. אני חי ונושם אתלטיקה 24/7 ולא רואה את עצמי לרגע בלי זה. הפעילות היומיומית שלי נקבעת לפי תכנית האימונים והתחרויות, הכוללות בין 6 ל-10 יחידות אימון. האתלטיקה העניקה לי ערכים וכלים משמעותיים לחיים, בעיקר להתמודדות עם מצבי לחץ וסיטואציות מכל הסוגים. אני באמונה מלאה בעצמי, בשיפור היכולת העצמית שלי והבאת הגוף כל פעם מחדש לקצה גבול היכולת. החלום שלי הוא לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים הקרובים בלוס אנג'לס 2028. אני עושה ואעשה הכל כדי לממש את החלום הזה”, מבטיח אייל.

מימין אייל ואיתי עוזיאל (באדיבות מכבי תלאביב)

אייל המתחיל את עונתו השנייה במכבי תל אביב מאושר שהגיע למועדון הגדול הזה. “גיליתי משפחה חמה ותומכת. גם בתקופה הקשה והמסובכת של הפציעה, כל העוסקים במלאכה ליוו אותי, תמכו בי והחזירו אותי בחזרה לשיאים ואני מעריך זאת מאד”.

איתי עוזיאל: “מנצח הוא מי שמאתגר את עצמו”

איתי, השיאן הטרי של ישראל, אחיו של אייל, הגיע לאתלטיקה בהיותו תלמיד בכתה ז' אחרי שהתנסה קודם לכן בטניס ובכדורגל. "התאהבתי בספורט הזה בגלל שבכל פעם שיצאתי לריצה ראיתי שאני משיג תוצאות טובות יותר. אני נהנה מזה מאד. אני אוהב באתלטיקה שההצלחה מדידה ומדוייקת. המנצח הוא זה שרץ מהר יותר או מי שקופץ רחוק יותר. המנצחים הם אלה שמצליחים לאתגר את עצמם בכל פעם מחדש ולהביא את גופם לשיא היכולת תוך מלחמה מנטלית חוזרת בכל ריצה או קפיצה". איתי שאוהב מאד את המעבר מעל המשוכות מוסיף: "במהלך אימון אתה מרוכז מאד בביצוע מדוייק של טכניקת המעבר. בתחרויות, אתה עובד על אוטומאט".

בנקודת זמן זו איתי מרוצה מאד מהכושר בו הוא מצוי וחשוב לו לציין שהשקיע עד כה עבודה מרובה. ועל מכבי תל אביב הוא אומר: "אני עונה שנייה במועדון ומרגיש שהמועדון העניק לי המון בהיבט המקצועי. השתדרגתי מאד ואני מרגיש חלק ממשפחה גדולה וחמה הדואגת לכל מה שאני צריך".

איתי עוזיאל (באדיבות איגוד האתלטיקה)

בקיץ הקרוב מתוכנן איתי להשתתף בשלוש תחרויות חשובות: אליפות ישראל לקדטים, אליפות הבלקן בסלובניה או משחקי המכביה בישראל ואליפות אירופה לקדטים באיטליה. בכל אחת מהתחרויות הוא שואף להגיע לשיאים חדשים וכל הדרך בראייה להרבה שנים קדימה - לייצג את ישראל במשחקים האולימפיים.

על מערכת היחסים בינהם הם משתפים אותנו בגילוי לב

אייל: "גדלנו ביחד לתוך האתלטיקה. לכל אחד מאתנו את הסגנון שלו אבל אני, כבוגר יותר, נותן לאיתי הרבה טיפים. אני מדבר אתו על דברים שאני עברתי כדי שילמד וימנע מטעויות שאני ביצעתי. אנחנו חברים הכי טובים ויש בתוכנו אהבת אחים גדולה ושפה מיוחדת. אני מרגיש שהוא מקשיב לי כמו שאני מקשיב לו".

איתי: "אני מקבל מאייל המון עצות. אני מסתכל עליו ולומד ממנו. אייל יודע שאני אוהב שצועקים לי בתחרות ומעודדים אותו והוא צועק חזק מאד. הטיפ הגדול שהוא נתן לי הוא ההבנה שמרבית האנשים לא מבינים שלחץ זה זכות גדולה, כי אתה מצוי במעמד שאתה מצוי בלחץ להשיג משהו שאתה רוצה מאד. הוא השווה את הלחץ הזה ללחץ בתהליך עיבוד יהלומים".