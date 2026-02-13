יום שישי, 13.02.2026 שעה 11:18
"דמי הרכישה של מנור? הוצאה שלא שווה היסוס"

לפני המשחק של פיורנטינה מול קומו, בפירנצה דוחפים להשארת הכוכב הישראלי המושאל: "כבר שכנע, יכול להפוך לשחקן מפתח". וגם: במה עוד המהלך תלוי?

מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

מנור סולומון הגיע לאיטליה כמושאל, אך כבר הספיק לזכות בלבבות אוהדי פיורנטינה. הכוכב הישראלי שעדיין שייך לטוטנהאם, לא קיבל את ההזדמנות בוויאריאל בלה ליגה ועשה את המעבר לארץ המגף, שם סיפק כבר שני שערים בשבעה משחקים, נגד נאפולי וטורינו.

עם זאת, הסגולים עדיין מסובכים בתחתית הסרייה א’, כשהם במקום ה-18 עם 18 נקודות בלבד ומתחת לקו האדום. מחר (שבת) החבורה של פאולו ונולי תתארח אצל קומו שרושמת עונה נהדרת, בתקווה לצאת עם משהו בכיס שיעזור לה במאבקי ההישרדות.

בינתיים, בפירנצה, למרות המצב העגום ואולי בעצם בגללו, ממשיכים לדחוף להשארתו הקבועה של סולומון בפיורנטינה: “מנור כבר סיפק תוצאות משכנעות ויכול להפוך לשחקן מפתח בעתיד. בהתחשב בתכונותיו ובהשפעה שכבר הראה, דמי הרכישה בסך 10 מיליון אירו שהמועדון יצטרך כדי לצרף אותו כשחקן קבע לסגל הם הוצאה שכדאי לקחת ללא היסוס”, נכתב ב-’labaroviola’.

ענק: צפו בשער המטורף של מנור סולומון!

התלות ברצון של מנור, וההישארות של פיורנטינה בליגה

באותו מקור אף הדגישו כי ההישארות של הישראלי אינה תלויה רק בכסף, וכן קשורה גם ברצונות של השחקן עצמו ובעתידה של הקבוצה בכלל מבחינת קרבות התחתית: “בנוסף, כוח הרצון של השחקן יהיה חשוב, ולפי דיווחים, הוא יישאר רק אם פיורנטינה לא תרד ליגה”.

בתקשורת המקומית המשיכו לנתח את המצב: “הכל מונח על כף המאזניים, כאשר ההווה והעתיד שלובים זה בזה, בין גורל המועדון כולו לבין גורל השחקנים הבודדים. אלו מצבים שונים, אך הם הופכים את 14 המחזורים האחרונים של העונה לקרב מתמיד על הישרדות בליגה”.

