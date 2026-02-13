עם שיר של טונה ברקע: אבדיה בדרך לאולסטאר

ממש עוד מעט זה יקרה, ודני אבדיה יעלה על אחת הבמות היוקרתיות ביותר שיש לעולם הכדורסל להציע, כשהוא ישתתף במשחק הכוכבים היוקרתי של ה-NBA, הלא הוא אירוע האולסטאר. המשחק עצמו בלילה שבין ראשון לשני (15-16.2, 00:00) האולם החדש של הקליפרס בלוס אנג’לס.

הכוכב הישראלי שלנו בליגה הטובה בעולם כבר הספיק להמריא לעיר המלאכים, כשהוא משתף סטורי בחשבון האינסטגרם שלו ביחד עם הצוות שמלווה אותו, כולל סוכנו מתן סימן טוב, על המטוס הפרטי. הפורוורד של פורטלנד רשם “La 2026”, כשהשיר שבחר לשים רקע ולשתף את 355 אלף עוקביו הוא ‘הכל זה בצוות’ של טונה.

הסטורי של דני אבדיה (צילום מסך)

שיתוף פעולה ישראלי-טורקי

כידוע, אבדיה עתיד לשתף פעולה עם הכוכבים הגדולים ביותר ב-NBA, כשהוא ישחק בנבחרת העולם ויחד איתו צפויים לעלות על הפרקט גם לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’ ו-ויקטור וומבניאמה. האולסטאר קיבל ניחוח פיקטני, כשאלפרן שנגון הטורקי נכנס לאולסטאר כשחקן מחליף עקב הפציעות, והוא גם כן ישתף פעולה עם דני.