יום שישי, 13.02.2026 שעה 11:31
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

עם שיר של טונה ברקע: אבדיה בדרך לאולסטאר

הכוכב הישראלי של פורטלנד שיתף סטורי בחשבון האינסטגרם, כשהוא נמצא יחד עם הצוות שלו על המטוס הפרטי בדרך למשחקים הכוכבים היוקרתי בלוס אנג'לס

|
דני אבדיה והצוות במטוס הפרטי בדרך לאולסטאר (צילום מסך)
דני אבדיה והצוות במטוס הפרטי בדרך לאולסטאר (צילום מסך)

ממש עוד מעט זה יקרה, ודני אבדיה יעלה על אחת הבמות היוקרתיות ביותר שיש לעולם הכדורסל להציע, כשהוא ישתתף במשחק הכוכבים היוקרתי של ה-NBA, הלא הוא אירוע האולסטאר. המשחק עצמו בלילה שבין ראשון לשני (15-16.2, 00:00) האולם החדש של הקליפרס בלוס אנג’לס.

הכוכב הישראלי שלנו בליגה הטובה בעולם כבר הספיק להמריא לעיר המלאכים, כשהוא משתף סטורי בחשבון האינסטגרם שלו ביחד עם הצוות שמלווה אותו, כולל סוכנו מתן סימן טוב, על המטוס הפרטי. הפורוורד של פורטלנד רשם “La 2026”, כשהשיר שבחר לשים רקע ולשתף את 355 אלף עוקביו הוא ‘הכל זה בצוות’ של טונה.

הסטורי של דני אבדיה (צילום מסך)הסטורי של דני אבדיה (צילום מסך)

שיתוף פעולה ישראלי-טורקי

כידוע, אבדיה עתיד לשתף פעולה עם הכוכבים הגדולים ביותר ב-NBA, כשהוא ישחק בנבחרת העולם ויחד איתו צפויים לעלות על הפרקט גם לוקה דונצ’יץ’, ניקולה יוקיץ’ ו-ויקטור וומבניאמה. האולסטאר קיבל ניחוח פיקטני, כשאלפרן שנגון הטורקי נכנס לאולסטאר כשחקן מחליף עקב הפציעות, והוא גם כן ישתף פעולה עם דני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */