יום שישי, 13.02.2026 שעה 10:39
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

רווח של 750,000 ש"ח: הסיפור של הפועל בת ים

המועדון, שמנוהל בידי פליקס חלפון, אומנם לא נמצא בליגות הבכירות, אבל עם אקדמיה מהמשובחות בארץ, הוא מייצא שחקנים לקבוצות גדולות בכל הגילאים

|
פליקס חלפון (שחר גרוס)
פליקס חלפון (שחר גרוס)

למרות שהיא לא נמצאת בליגות הגבוהות במחלקות הנוער, הפועל עירוני בת ים, אשר מונה קרוב ל-1000 ילדים באקדמיה לכדורגל ובמחלקות הנוער, הצליחה לאחרונה לרשום רווח הקרוב ל-750,000 שקלים ממכירת שחקנים לליגה הבכירה.

במועדון העבירו שלושה שחקנים בגילאי נערים א': מטביי זבורני ואוריאל עופרי למכבי פ"ת ואת אורי ביטון להפועל ת"א, כאשר הקבוצות  במחלקות הנוער הן קבוצות צו פיוס.

המועדון מנוהל היום על ידי שחקן העבר פליקס חלפון. שכזכור גם מחזיק בזכויות האצטדיון, שמארח את משחקיהן של מ.ס כפר קאסם ועירוני מודיעין בליגה הלאומית ואת משחקיה של הפועל אזור בליגה א'. גם אנשי עיריית בת ים בראשות ראש העיר צביקה ברוט ואנשי העירייה ויקטור טל, אלי יריב ויהודה הרוש מסייעים.

כדורגל אילוסטרציה (חגכדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

יניב שגב המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה: "אני שמח וגאה מאוד על המעברים של אוריאל מטביי ואורי לקבוצות בליגה הבכירה. בהפועל בת ים מתרחש מאז תחילת השנה שינוי חיובי ומשמעותי. יש לנו דרך ברורה, סגנון משחק ואמונה במערכת ובאנשים שלה והדברים מתחילים באמת להיראות בשטח. המועדון נהנה מתנאי עבודה מצוינים עם מתקנים מהטובים בארץ ואף נבנים מגרשים חדשים שיצטרפו בקרוב", אמר.

בנוסף, שיתוף הפעולה עם בתי הספר בעיר והקשר הישיר עם המחנכים, מהווים נדבך חשוב בהתפתחות המקצועית והחינוכית של שחקני המועדון. באקדמיה נבנים תהליכי עבודה ברמה הגבוהה ביותר: שימוש בתוכנות מתקדמות, צילום וניתוח משחקים של קבוצות מחלקת הנוער, עבודה עם מאמן מנטלי, חדר כושר חדש, ושיטות אימון המותאמות במיוחד לסגנון של הפועל בת ים. כל זה נמצא בתהליך מתמשך של שיפור ופיתוח.

אופיר לוזון, מנכ"ל מחלקת הנוער במכבי פ"ת: "האמת שלאחרונה גילינו שיתוף פעולה מדהים עם בת ים. אנשים נפלאים וחממה לפיתוח שחקנים שבניגוד להמון מועדונים בדרג הזה, שמים את טובת הילדים וקידומם לפני טובתם האישית. אין לי ספק ששיתוף הפעולה הנפלא הזה יביא שחקנים נוספים בהמשך".

אסף גרינשטיין, אחראי מחלקת הנוער בהפועל ת"א: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם בת ים. גם במחלקות הנוער וגם במתקנים. עושים שם עבודה נפלאה.  מועדון הפועל תל אביב מחזק ומשקיע במחלקת הנוער כל הזמן ואני שמח על כך".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */