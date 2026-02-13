רווח של 750,000 ש"ח: הסיפור של הפועל בת ים

למרות שהיא לא נמצאת בליגות הגבוהות במחלקות הנוער, הפועל עירוני בת ים, אשר מונה קרוב ל-1000 ילדים באקדמיה לכדורגל ובמחלקות הנוער, הצליחה לאחרונה לרשום רווח הקרוב ל-750,000 שקלים ממכירת שחקנים לליגה הבכירה.

במועדון העבירו שלושה שחקנים בגילאי נערים א': מטביי זבורני ואוריאל עופרי למכבי פ"ת ואת אורי ביטון להפועל ת"א, כאשר הקבוצות במחלקות הנוער הן קבוצות צו פיוס.

המועדון מנוהל היום על ידי שחקן העבר פליקס חלפון. שכזכור גם מחזיק בזכויות האצטדיון, שמארח את משחקיהן של מ.ס כפר קאסם ועירוני מודיעין בליגה הלאומית ואת משחקיה של הפועל אזור בליגה א'. גם אנשי עיריית בת ים בראשות ראש העיר צביקה ברוט ואנשי העירייה ויקטור טל, אלי יריב ויהודה הרוש מסייעים.

כדורגל אילוסטרציה (חג'אג' רחאל)

יניב שגב המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה: "אני שמח וגאה מאוד על המעברים של אוריאל מטביי ואורי לקבוצות בליגה הבכירה. בהפועל בת ים מתרחש מאז תחילת השנה שינוי חיובי ומשמעותי. יש לנו דרך ברורה, סגנון משחק ואמונה במערכת ובאנשים שלה והדברים מתחילים באמת להיראות בשטח. המועדון נהנה מתנאי עבודה מצוינים עם מתקנים מהטובים בארץ ואף נבנים מגרשים חדשים שיצטרפו בקרוב", אמר.

בנוסף, שיתוף הפעולה עם בתי הספר בעיר והקשר הישיר עם המחנכים, מהווים נדבך חשוב בהתפתחות המקצועית והחינוכית של שחקני המועדון. באקדמיה נבנים תהליכי עבודה ברמה הגבוהה ביותר: שימוש בתוכנות מתקדמות, צילום וניתוח משחקים של קבוצות מחלקת הנוער, עבודה עם מאמן מנטלי, חדר כושר חדש, ושיטות אימון המותאמות במיוחד לסגנון של הפועל בת ים. כל זה נמצא בתהליך מתמשך של שיפור ופיתוח.

אופיר לוזון, מנכ"ל מחלקת הנוער במכבי פ"ת: "האמת שלאחרונה גילינו שיתוף פעולה מדהים עם בת ים. אנשים נפלאים וחממה לפיתוח שחקנים שבניגוד להמון מועדונים בדרג הזה, שמים את טובת הילדים וקידומם לפני טובתם האישית. אין לי ספק ששיתוף הפעולה הנפלא הזה יביא שחקנים נוספים בהמשך".



אסף גרינשטיין, אחראי מחלקת הנוער בהפועל ת"א: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם בת ים. גם במחלקות הנוער וגם במתקנים. עושים שם עבודה נפלאה. מועדון הפועל תל אביב מחזק ומשקיע במחלקת הנוער כל הזמן ואני שמח על כך".