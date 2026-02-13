יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:35
ספורט אחר  >> סקי

הופעת בכורה לאתילה קרטזס באולימפיאדה

הווטרינר, שעלה מהונגריה לישראל, השתתף בתחרות גלישת סקי ל-10 קילומטרים. הגולש סיים במקום ה-110 מתוך 113 מתחרים. יוהאנס קלאבו זכה במדליית הזהב

|
אתילה קרטזס (IMAGO)
אתילה קרטזס (IMAGO)

תמיד יש פעם ראשונה: דוקטור אתילה קרטזס, שעלה מהונגריה לישראל בשנה שעברה, קיים היום (שישי) את הבכורה שלו באולימפיאדת החורף, כשהשתתף בענף שישראל טרם התחרתה בו במסגרת המשחקים: גלישת סקי למרחק 10 קילומטרים.

במהלך התחרות כל מתחרה הוזנק בנפרד לפי הזמן איתו הגיע לתחרות, הישראלי יצא לדרך מהמקום ה-112 והצליח להתקדם בדירוג מעט, כשסיים במקום ה-110 את המסלול בזמן של 31:24.4. 

קרטזס הוא וטרינר בן 37 וקיאקיסט לשעבר, שהיה אחד הדמויות המרכזיות בפרשת הדרכונים של חברי המשלחת למשחקים באיטליה. כאמור, זוהי הופעה ראשונה של קרטזס באולימפיאדה, הישג השיא שלו עד כה היה המקום ה-94 באליפות העולם שערכה בפינלנד.

