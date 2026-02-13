יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:14
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

טוריאל ואלטמן ב-11 של ברדה להפועל ירושלים

הפועל ת"א תעלה גם עם לויזו, ליידנר, קרייב, עמית למקין ופלקאו, כשצ'יקו וטל ארצ'ל יפתחו במרכז ההגנה. אוטומאו ורקוניאץ' בהרכב של זיו אריה למשחק

|
סתיו טוריאל (שחר גרוס)
סתיו טוריאל (שחר גרוס)

פיילוט משחקי יום שישי בצהריים בליגת העל יצא לו לדרך היום, כשהפועל ת”א תארח באצטדיון בלומפילד את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-23. החבורה של אליניב ברדה רוצה ניצחון חמישי ברצף ולהלחיץ את חבורת הצמרת, בעוד שהירושלמים ממשיכים במסע ההישארות שלהם ורוצים לפתוח פער מהקו האדום.

הרכב הפועל ת”א: אסף צור, מרקוס קוקו, צ'יקו, טל ארצ'ל, דורון ליידנר, לוקאס פלקאו, אנדריאן קרייב, סתיו טוריאל, לויזוס לויזו, עמית למקין ועמרי אלטמן.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, הראל שלום, יהונתן לייש, דויד דומגיוני, עומר אגבדיש, ג’ון אוטומאו, תמיר חיימוביץ’, אוהד אלמגור, אנדרו אידוקו, נדים וראסנה ומרקו רקוניאץ’.

האדומים מגיעים למפגש בכושר שיא, כשהם לקחו את המומנטום מהדרבי ויצאו לריצה שמציבה אותם במקום הרביעי בטבלה, ואילולא עונש הפחתת הנקודות הם היו קופצים מקום נוסף. הפועל ת”א רוצה להראות שהשנה היא מתכוונת להילחם למעלה עד הסוף, כשמכבי חיפה דולקת אחריה בקרב על אירופה, ונמצאת בפער של חמש נקודות ממנה.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (חגשחקני הפועל תל אביב חוגגים (חג'אג' רחאל)

מהצד השני, החבורה של זיו אריה נמצאת בתקופה לא רעה בכלל, כשהיא רושמת ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, כולל ניצחון על היריבה הישירה בתחתית עירוני טבריה, וכמובן התיקו 1:1 עם מכבי חיפה במחזור הקודם. הירושלמים יודעים שבמידה ויוציאו נקודות מבלומפילד, הם עשויים לטפס במעלה הטבלה ולפתוח פער על יריבותיה בקרב על ההישארות בליגה.

שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, כשתחילה הייתה זו הפועל ת”א שניצחה עם 0:3 בחודש יולי במסגרת גביע הטוטו, מצמד של סתיו טוריאל ועוד שער של דניאל דאפה. לעומת זאת, בליגה הן נפרדו בתיקו 0:0 משמים בתחילת נובמבר, במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה במיוחד.

