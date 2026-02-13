טורניר במקום הגרלה? ה-NBA נלחמת בטנקינג

דיווח בארצות הברית חושף כי ראשי ה-NBA מקיימים בימים אלה דיונים פנימיים על שינוי דרמטי בשיטת קביעת סדר בחירות הדראפט, במטרה לשים סוף, או לפחות לצמצם משמעותית, את תופעת ה"טאנקינג" שמלווה את הליגה כבר שנים.

על פי הפרסום של העיתונאי הבכיר שאמס צ'רניה, נשקלת האפשרות להקים טורניר ייעודי בין 14 קבוצות הלוטרי, כלומר, הקבוצות שלא העפילו לפלייאוף, שבמסגרתו ייקבע סדר הבחירות בדראפט. המשמעות: במקום הגרלה סטטיסטית המבוססת על מאזן העונה הסדירה, המיקום בדראפט יוכרע על הפרקט.

הרקע: המאבק בטאנקינג

תופעת הטאנקינג הפכה בשנים האחרונות לאחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בליגה. קבוצות מסוימות בוחרות להחליש סגלים, להשבית כוכבים או "לוותר" על תוצאות בטווח הקצר, הכל כדי להבטיח מאזן נמוך יותר שמגדיל את הסיכוי לזכות בבחירה גבוהה בדראפט.

נכון להיום, שלוש הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר בעונה הסדירה נהנות מסיכוי זהה של 14% לזכות בבחירה הראשונה, וסיכוי של 52.1% להיכנס לטופ 4. למרות רפורמות קודמות שנועדו לשטח את הסיכויים, בליגה סבורים כי הבעיה טרם נפתרה לחלוטין.

רעיונות נוספים על הפרק

כבר לפני כחודש וחצי דיווח צ'רניה כי הנהלת הליגה החלה לאסוף חוות דעת מבעלי קבוצות ומג'נרל מנג'רים בנוגע לדרכים חדשות להתמודד עם התופעה. בין ההצעות שעלו בעבר:

איסור על קבוצה לבחור בטופ 4 שנתיים ברציפות.

קביעת מיקומי הלוטרי כבר ב-1 במרץ, כדי לצמצם תמריצים להפסיד בשלבי הסיום של העונה.

כעת, רעיון הטורניר מצטייר כאופציה המהפכנית ביותר שנבחנה עד כה. אם אכן ייצא לפועל, מדובר במהלך שעשוי לשנות מהיסוד את האופן שבו קבוצות בונות את עצמן מחדש, ולהוסיף נדבך תחרותי נוסף לסיום העונה הסדירה. בשלב זה מדובר בדיונים ראשוניים בלבד, אך עצם העלאת האפשרות מעידה על נכונות הליגה לבצע שינוי עמוק במבנה הדראפט ובמאבק בטאנקינג.