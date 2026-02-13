יום שישי, 13.02.2026 שעה 09:58
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55% 6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

טורניר במקום הגרלה? ה-NBA נלחמת בטנקינג

הליגה באמריקה מנסה להילחם בתופעה שפוגעת בספורטיביות, המטרה היא לשנות את הדרך בו ייקבע סדר בחירות הדראפט כך שיוכרע על הפרקט. כל הפרטים בפנים

|
אדם סילבר (רויטרס)
אדם סילבר (רויטרס)

דיווח בארצות הברית חושף כי ראשי ה-NBA מקיימים בימים אלה דיונים פנימיים על שינוי דרמטי בשיטת קביעת סדר בחירות הדראפט, במטרה לשים סוף, או לפחות לצמצם משמעותית, את תופעת ה"טאנקינג" שמלווה את הליגה כבר שנים.

על פי הפרסום של העיתונאי הבכיר שאמס צ'רניה, נשקלת האפשרות להקים טורניר ייעודי בין 14 קבוצות הלוטרי, כלומר, הקבוצות שלא העפילו לפלייאוף, שבמסגרתו ייקבע סדר הבחירות בדראפט. המשמעות: במקום הגרלה סטטיסטית המבוססת על מאזן העונה הסדירה, המיקום בדראפט יוכרע על הפרקט.

הרקע: המאבק בטאנקינג

תופעת הטאנקינג הפכה בשנים האחרונות לאחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת בליגה. קבוצות מסוימות בוחרות להחליש סגלים, להשבית כוכבים או "לוותר" על תוצאות בטווח הקצר, הכל כדי להבטיח מאזן נמוך יותר שמגדיל את הסיכוי לזכות בבחירה גבוהה בדראפט.

בן שרף עולה לסל (רויטרס)בן שרף עולה לסל (רויטרס)

נכון להיום, שלוש הקבוצות עם המאזן הגרוע ביותר בעונה הסדירה נהנות מסיכוי זהה של 14% לזכות בבחירה הראשונה, וסיכוי של 52.1% להיכנס לטופ 4. למרות רפורמות קודמות שנועדו לשטח את הסיכויים, בליגה סבורים כי הבעיה טרם נפתרה לחלוטין.

רעיונות נוספים על הפרק

כבר לפני כחודש וחצי דיווח צ'רניה כי הנהלת הליגה החלה לאסוף חוות דעת מבעלי קבוצות ומג'נרל מנג'רים בנוגע לדרכים חדשות להתמודד עם התופעה. בין ההצעות שעלו בעבר:

  • איסור על קבוצה לבחור בטופ 4 שנתיים ברציפות.
  • קביעת מיקומי הלוטרי כבר ב-1 במרץ, כדי לצמצם תמריצים להפסיד בשלבי הסיום של העונה.

כעת, רעיון הטורניר מצטייר כאופציה המהפכנית ביותר שנבחנה עד כה. אם אכן ייצא לפועל, מדובר במהלך שעשוי לשנות מהיסוד את האופן שבו קבוצות בונות את עצמן מחדש, ולהוסיף נדבך תחרותי נוסף לסיום העונה הסדירה. בשלב זה מדובר בדיונים ראשוניים בלבד, אך עצם העלאת האפשרות מעידה על נכונות הליגה לבצע שינוי עמוק במבנה הדראפט ובמאבק בטאנקינג.

