הפועל פ"ת ונתניה עלו לרבע הגמר בילדים א'

צמד משחקי הגביע הראשונים האירו פנים לקבוצות האורחות. המלאבסים ניצחו 0:2 בשלב שמינית הגמר את הפועל ת"א דרום, כשהיהלומים גברו 1:4 על קריית גת

|
הפועל פתח תקווה ילדים א' (באדיבות המועדון)
הפועל פתח תקווה ילדים א' (באדיבות המועדון)

שמינית גמר גביע המדינה בשנתון ילדים א' יצאה לדרך עם שני משחקים על טהרת ליגת מרכז. שניהם הוכרעו בניצחונות של הקבוצות האורחות, ללא צורך בהכרעה באמצעות הארכה או דו קרב פנדלים. עוד חמישה משחקים ייערכו במהלך היממה הקרובה, כשהשלב יושלם ביום רביעי הקרוב, במשחק בו תארח מכבי ת"א דרום מליגת מרכז את קבוצת "צו פיוס" של הפועל מחנה יהודה פ"ת מליגת שרון.

כך או כך, בשל הדחתה של מכבי חיפה בשלב הקודם, הרי שבשנתון 2012 תהיה בסיומו של המפעל מחזיקת גביע חדשה. מכאן לרשמים מצמד המשחקים הפותחים של שלב שמינית הגמר.

הפועל ת"א דרום - הפועל פ"ת 2:0

שלושה וחצי שבועות אחרי שהפועל ת"א דרום, לה המאזן הרביעי בטיבו בליגה, ניצחה בתוצאה 0:2 את משחק החוץ מול הפועל פ"ת במסגרת הליגה, הצליחה הפועל פ"ת, לה המאזן התשיעי בליגה, להוסיף לשני ניצחונות הליגה הרצופים גם ניצחון 0:2 התל אביבים.

הפועל פתח תקווה ילדים אהפועל פתח תקווה ילדים א' (באדיבות המועדון)

אורי צרקצי, שעבר לאחרונה לקבוצה משורותיה של הפועל מחנה יהודה פ"ת - בשורותיה רשם גם חמש הופעות במדי קבוצת נערים ג' ואף הבקיע בשורותיה 15 שערים, כבש במשחקו הרביעי בהפועל פ"ת צמד שערי בכורה (29, 45), שסללו את דרכה  לניצחון 0:2.

ירין כהן, מאמן הפועל פ"ת, אמר בסיום: "למדנו את היריבה שלנו היטב, הצוות שלי ואני הכנו את הקבוצה שלנו בצורה שהם ידעו בדיוק איך לצלוח את המשימה מול הפועל ת"א - וכך הם עשו. אני גאה מאוד בשחקנים שלי".

על התהליכים שעוברת הקבוצה בעונה זו, הוסיף המאמן: "התחלתי עם קבוצה שהייתה צריכה לבצע שינוים בעזרת הצוות המקצועי במועדון ואנשים טובים, צירפנו לא פחות מ-12 שחקנים חדשים.  רק בינואר הגיעו עוד ארבעה שחקנים חדשים. מאוד היה חשוב לי המרקם החברתי בקבוצה - בזה הצלחתי. יש לי קבוצה מגובשת של ילדים והורים שאוהבים אחד את השני. המטרות העונה זה להמשיך לקדם את הילדים בפרט - ואת הקבוצה בכלל".

מכבי קרית גת - מכבי נתניה 4:1

הקבוצה מהשרון, לה המאזן החמישי בטיבו בליגה, הדרימה לאחת מהנקודות הדרומיות ביותר על מפת ליגת מרכז - ושבה לביתה עם ניצחון בהפרש של שלושה שערים, למרות שהמארחת צעדה ביתרון 0:1 משער שכבש גיא הרוש (7). נועם פרדה, מהכובשים המצטיינים של נתניה העונה, הרשים עם שלושער (30, 38, 70). בין לבין, אילעי קקון, שנמנה גם הוא על הכובשים המצטיינים של נתניה, כבש שער בדקה ה-52.

ילדים אילדים א' מכבי נתניה (באדיבות המועדון)

ירדן רבינוביץ', מאמן מכבי נתניה, סיכם את המשחק: "אני גאה מאוד בשחקנים על הגישה, המחויבות והבגרות שהם הפגינו היום.  ידענו שמדובר במשחק גביע מול יריבה טובה, והכנו את עצמנו בהתאם.  שלטנו בקצב המשחק ברוב הדקות, היינו מרוכזים גם בהגנה וגם בהתקפה, והראנו אופי אחרי כל סיטואציה במשחק.

“הניצחון  הוא תוצאה של עבודה קשה יומיומית באימונים. אנחנו שמחים על העלייה לרבע הגמר וממשיכים עם הפנים קדימה בצניעות ורעב להמשיך להשתפר".

משחקי יום שישי

הפועל גלבוע - הפועל ת"א צפון (11:30, מגרש גוש יעל - חבל התענכים)
מכבי ת"א צפון - הפועל רעננה "צו פיוס" (11:45, מגרש האוניברסיטה - ת"א)

משחקי השבת

הפועל ראשל"צ - מכבי פ"ת צפון (09:00, מגרש הסופרלנד המערבי - ראשל"צ)
מ.ס רובי שפירא חיפה - מ.ס אשדוד (10:50, מגרש אבי רן 2 - חיפה)
בני יהודה ת"א - מכבי פ"ת דרום (16:00, ספורטק דרום 2 - ת"א)

