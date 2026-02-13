יום שישי, 13.02.2026 שעה 14:36
יום שישי, 13/02/2026, 14:00אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 23
הפועל ירושלים
דקה 36
0 0
שופט: שניר לוי
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 13/02/2026 14:00
הרכבים וציונים
 
 
דורון ליידנר בפעולה (ראובן שוורץ)
דורון ליידנר בפעולה (ראובן שוורץ)

פיילוט משחקי יום שישי בצהריים בליגת העל ממשיך לו בשעה זו, כשהפועל ת”א מארחת באצטדיון בלומפילד את הפועל ירושלים במסגרת המחזור ה-23. החבורה של אליניב ברדה רוצה ניצחון חמישי ברצף ולהלחיץ את חבורת הצמרת, בעוד שהירושלמים ממשיכים במסע ההישארות שלהם ורוצים לפתוח פער מהקו האדום.

האדומים מגיעים למפגש בכושר שיא, כשהם לקחו את המומנטום מהדרבי ויצאו לריצה שמציבה אותם במקום הרביעי בטבלה, ואילולא עונש הפחתת הנקודות הם היו קופצים מקום נוסף. הפועל ת”א רוצה להראות שהשנה היא מתכוונת להילחם למעלה עד הסוף, כשמכבי חיפה דולקת אחריה בקרב על אירופה, ונמצאת בפער של חמש נקודות ממנה.

מהצד השני, החבורה של זיו אריה נמצאת בתקופה לא רעה בכלל, כשהיא רושמת ארבעה משחקים רצופים ללא הפסד, כולל ניצחון על היריבה הישירה בתחתית עירוני טבריה, וכמובן התיקו 1:1 עם מכבי חיפה במחזור הקודם. הירושלמים יודעים שבמידה ויוציאו נקודות מבלומפילד, הם עשויים לטפס במעלה הטבלה ולפתוח פער על יריבותיה בקרב על ההישארות בליגה.

שתי הקבוצות נפגשו כבר פעמיים העונה, כשתחילה הייתה זו הפועל ת”א שניצחה עם 0:3 בחודש יולי במסגרת גביע הטוטו, מצמד של סתיו טוריאל ועוד שער של דניאל דאפה. לעומת זאת, בליגה הן נפרדו בתיקו 0:0 משמים בתחילת נובמבר, במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה במיוחד.

מחצית ראשונה
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • נדים וראסנה הרים רגל גבוה מדי במה שזיכה אותו בכרטיס הצהוב הראשון של המשחק
  • '28
  • החמצה
  • הפועל ת"א קיבלה כדור חופשי על סף הרחבה, אך הבעיטה של עמרי אלטמן נעצרה בחומה
אוהדי הפועל ת&qout;א. מילאו את בלומפילד (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ת"א. מילאו את בלומפילד (ראובן שוורץ)
  • '20
  • אחר
  • 20 דקות של כדורגל חלפו להן, אבל לא באמת ראינו בהן הרבה כדורגל, כשמלבד הניסיון של רקוניאץ' לא קיבלנו אף הזדמנות אמיתית
  • '9
  • החמצה
  • סוף סוף הזדמנות ראשונה במשחק אחרי פתיחה רגועה. מרקו רקוניאץ' השתלט על כדור חוץ ובעט לא רע מזווית קשה, אבל אסף צור היה במקום והדף לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! שניר לוי הוציא לדרך את ההתמודדות
אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)
זיו אריה ואליניב ברדה מתחבקים (ראובן שוורץ)זיו אריה ואליניב ברדה מתחבקים (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
