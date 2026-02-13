האדיה תרגל מערך של 3 בלמים, בכורה לאבו עביד

מכבי בני ריינה תתארח מחר (שבת, 16:30) אצל מכבי נתניה במטרה לנסות ולהדביק את הפער מהקבוצות שמעל הקו האדום, כשתנסה לזכות בנקודות קריטיות מול היהלומים. בריינה יודעים שהמשחקים הקרובים עד לתום הליגה הרגילה יהיו משחקים שיכריעו אם לקבוצה יהיה במשחקי הפלייאוף סיכוי של ממש לשרוד את המאבקים או שהמשחקים של סיום העונה יהפכו לסיוט אחד גדול ומתמשך.

האדם האדיה יפתח במערך של שלושה בלמים כאשר מי שיעלה להופעת בכורה, יהיה הרכש החדש מסכנין, איאד אבו עביד, שלא שיחק בתקופה האחרונה בקבוצה השנייה של המגזר, מה שהוביל, בסופו של דבר, לסיום הפרק של הבלם בקבוצה של שרון מימר. אגב, אבו עביד נחשב לאחד המשתכרים הגבוהים בריינה, ובסופו של דבר החליט לחתום על חוזה עד תום העונה, מה שאומר שיהיה חופשי בתום העונה, כמו לא מעט שחקנים בריינה, שאם קבוצתם תנשור לליגה השנייה לא ימשיכו בקבוצה.

אבו עביד יפתח בהרכב על חשבון מור ברמי, וישחק לצידם של אעיד חבשי ומילאדין סיטבאנוביץ', כאשר בכנפיים ישחקו מצד אחד מוחמד שכר ומצד שני עבדאללה ג'אבר. בחלק הקדמי ישחקו זה טורבו ואיאד חלאילי, שאמור בסיום העונה לחזור מההשאלה למכבי חיפה. עמנואל אבנדה ועילי אלמקייס יפתחו בקישור יחד עם ג'וזה קוריה.

שחקני בני ריינה מאושרים (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, מוחמד שכר, איאד אבו עביד, אעיד חבשי, מילאדין סיטבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, ג'וזה קוריה, עילאי אלמקייס, איאד חלאילי וזה טורבו.