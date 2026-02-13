יום שישי, 13.02.2026 שעה 08:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

האדיה תרגל מערך של 3 בלמים, בכורה לאבו עביד

מכבי בני ריינה מתכוננת למשחק חוץ מאתגר מחר (שבת, 16:30) מול מכבי נתניה, המאמן צפוי לשנות את ההרכב במטרה להשיג נקודות חשובות לפני הפלייאוף

|
בני ריינה (חג'אג' רחאל)
בני ריינה (חג'אג' רחאל)

מכבי בני ריינה תתארח מחר (שבת, 16:30) אצל מכבי נתניה במטרה לנסות ולהדביק את הפער מהקבוצות שמעל הקו האדום, כשתנסה לזכות בנקודות קריטיות מול היהלומים. בריינה יודעים שהמשחקים הקרובים עד לתום הליגה הרגילה יהיו משחקים שיכריעו אם לקבוצה יהיה במשחקי הפלייאוף סיכוי של ממש לשרוד את המאבקים או שהמשחקים של סיום העונה יהפכו לסיוט אחד גדול ומתמשך.

האדם האדיה יפתח במערך של שלושה בלמים כאשר מי שיעלה להופעת בכורה, יהיה הרכש החדש מסכנין, איאד אבו עביד, שלא שיחק בתקופה האחרונה בקבוצה השנייה של המגזר, מה שהוביל, בסופו של דבר, לסיום הפרק של הבלם בקבוצה של שרון מימר. אגב, אבו עביד נחשב לאחד המשתכרים הגבוהים בריינה, ובסופו של דבר החליט לחתום על חוזה עד תום העונה, מה שאומר שיהיה חופשי בתום העונה, כמו לא מעט שחקנים בריינה, שאם קבוצתם תנשור לליגה השנייה לא ימשיכו בקבוצה.

אבו עביד יפתח בהרכב על חשבון מור ברמי, וישחק לצידם של אעיד חבשי ומילאדין סיטבאנוביץ', כאשר בכנפיים ישחקו מצד אחד מוחמד שכר ומצד שני עבדאללה ג'אבר. בחלק הקדמי ישחקו זה טורבו ואיאד חלאילי, שאמור בסיום העונה לחזור מההשאלה למכבי חיפה. עמנואל אבנדה ועילי אלמקייס יפתחו בקישור יחד עם ג'וזה קוריה. 

שחקני בני ריינה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני בני ריינה מאושרים (עמרי שטיין)

ההרכב המשוער: ליאור גליקליך, מוחמד שכר, איאד אבו עביד, אעיד חבשי, מילאדין  סיטבאנוביץ', עבדאללה ג'אבר, עמנואל בנדה, ג'וזה קוריה, עילאי אלמקייס, איאד חלאילי וזה טורבו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */