חזיזה שב לסגל, אמיר יהיה כשיר לפני סוף העונה

אחרי יום חופש אתמול (חמישי), מכבי חיפה תחזור להתאמן ותמשיך את הכנותיה למשחק הליגה ביום ראשון בסמי עופר מול בני סכנין. על פניו מדובר במשחק שחיפה חייבת לנצח בו כדי להבטיח לעצמה סופית את המקום בפלייאוף העליון, מה שיחסל לסכנין סופית את החלומות להגיע לפלייאוף העליון. בכרמל מודעים לצורך הגדול לחזור ליכולת הטובה שאפיינה את התקופה היותר טובה מהרגע שברק בכר חזר לקבוצה, ולהשאיר את הנקודות בבית.

הבשורה הטובה מבחינת חיפה היא חזרתו של דולב חזיזה מפציעה ארוכה. חזיזה לא צפוי לפתוח, בהרכב אבל יהיה בסגל ועשוי להשתלב במידת הצורך במשחק.

חזרתו של חזיזה מבשרת את חזרתם המסתמנת בקרוב של עלי מוחמד בשבוע הבא ושל איתן אזולאי, שגם הם פצועים תקופה לא קצרה. אחרי שהחתימה את ליסב עיסאת עד 2029 בתנאים טובים לשני הצדדים, הירוקים רואים בסיפוק את העובדה שעיסאת כמו שאר השחקנים הצעירים בקבוצה הבוגרת דוגמת ינון פיינגזיכט ונבות רטנר, שגם הם יפתחו בהרכב, חתמו לתקופות שונות ויהיו חלק מהעוגנים בשנים הקרובות.

רפאלוב, עיסאת ועובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הבשורות הטובות מכיוון אלעד אמיר

בנוסף, אלעד אמיר שממשיך בשיקום אחרי הפציעה האחרונה, צפוי להיות כשיר לפני סיום העונה הנוכחית להבדיל מפייר קורנו שישובת למשך 10 חודשים בגלל פציעה ארוכה.

מי שימשיך למצוא את עצמו ביציע אחרי שהחליט להמשיך בקבוצה למרות לא מעט הצעות הוא סוף פודוגוראנו, שיסיים את דרכו בירוק בסיום העונה כמו ג'ורג'יה יובאנוביץ' לגביו יש מאמצים מאחורי הקלעים למצוא לו קבוצה מעבר לים בליגות בהן ניתן עוד להעביר שחקנים.