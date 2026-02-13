יום שישי, 13.02.2026 שעה 08:25
כדורגל ישראלי

חזיזה שב לסגל, אמיר יהיה כשיר לפני סוף העונה

מכבי חיפה מתכוננת לסכנין במטרה להבטיח סופית את הפלייאוף העליון. הקיצוני ישתלב במידת הצורך, הבלם ממשיך בשיקום. וגם: הסיפוק אחרי החוזה לעיסאת

|
דולב חזיזה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה (עמרי שטיין)

אחרי יום חופש אתמול (חמישי), מכבי חיפה תחזור להתאמן ותמשיך את הכנותיה למשחק הליגה ביום ראשון בסמי עופר מול בני סכנין. על פניו מדובר במשחק שחיפה חייבת לנצח בו כדי להבטיח לעצמה סופית את המקום בפלייאוף העליון, מה שיחסל לסכנין סופית את החלומות להגיע לפלייאוף העליון. בכרמל מודעים לצורך הגדול לחזור ליכולת הטובה שאפיינה את התקופה היותר טובה מהרגע שברק בכר חזר לקבוצה, ולהשאיר את הנקודות בבית.

הבשורה הטובה מבחינת חיפה היא חזרתו של דולב חזיזה מפציעה ארוכה. חזיזה לא צפוי לפתוח, בהרכב אבל יהיה בסגל ועשוי להשתלב במידת הצורך במשחק.

חזרתו של חזיזה מבשרת את חזרתם המסתמנת בקרוב של עלי מוחמד בשבוע הבא ושל איתן אזולאי, שגם הם פצועים תקופה לא קצרה. אחרי שהחתימה את ליסב עיסאת עד 2029 בתנאים טובים לשני הצדדים, הירוקים רואים בסיפוק את העובדה שעיסאת כמו שאר השחקנים הצעירים בקבוצה הבוגרת דוגמת ינון פיינגזיכט ונבות רטנר, שגם הם יפתחו בהרכב, חתמו לתקופות שונות ויהיו חלק מהעוגנים בשנים הקרובות.

רפאלוב, עיסאת ועובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)רפאלוב, עיסאת ועובדיה (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

הבשורות הטובות מכיוון אלעד אמיר

בנוסף, אלעד אמיר שממשיך בשיקום אחרי הפציעה האחרונה, צפוי להיות כשיר לפני סיום העונה הנוכחית להבדיל מפייר קורנו שישובת למשך 10 חודשים בגלל פציעה ארוכה.

מי שימשיך למצוא את עצמו ביציע אחרי שהחליט להמשיך בקבוצה למרות לא מעט הצעות הוא סוף פודוגוראנו, שיסיים את דרכו בירוק בסיום העונה כמו ג'ורג'יה יובאנוביץ' לגביו יש מאמצים מאחורי הקלעים למצוא לו קבוצה מעבר לים בליגות בהן ניתן עוד להעביר שחקנים. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */