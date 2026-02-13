יום שישי, 13.02.2026 שעה 08:27
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

תבוסה היסטורית: הלילה השחור של ברצלונה

הקטלונים סיימו ב-4:0 מהדהד מול אתלטיקו, במשחק ששבר בצורת ארוכה עבור המדרידאים: חזרה ל-1989 וניצחון ראשון בגביע מזה 26 שנים. כל המספרים בפנים

|
שחקני ברצלונה בהלם (IMAGO)
שחקני ברצלונה בהלם (IMAGO)

לוח התוצאות באצטדיון המטרופוליטנו הראה אמש (חמישי) 0:4 מהדהד לטובת אתלטיקו מדריד על ברצלונה, כשלא היה מדובר רק בהפסד נקודתי של הקטלונים, אלא בהתפרקות הגנתית נדירה של שחשפה רצף של שיאים שליליים שלא נראו מזה עשורים. הנתונים היבשים מספרים סיפור של קריסה היסטורית: החל משחזור תבוסות מימי מלחמת העולם השנייה ושנות ה-80, ועד לשבירת נאחס של 26 שנים מול ברצלונה במסגרת הגביע.

זוהי הפעם השלישית בלבד בהיסטוריה שברצלונה סופגת רביעייה ללא מענה מול הקולצ'ונרוס. כדי למצוא תקדימים לערב כה עגום, צריך לחזור אחורה בזמן לתקופות אחרות לגמרי: הפעם הראשונה שבה זה קרה הייתה בנובמבר 1942, והפעם השנייה נרשמה באפריל 1989. למעשה, מדובר בניצחון הגדול ביותר של אתלטיקו על הקטלונים מאז אותו משחק מפורסם ב-1989, נתון שממחיש את גודל העליונות שהפגינו חניכיו של סימאונה על כר הדשא.

מעבר לתוצאה המשפילה, הניצחון הזה שבר מחסום מנטלי משמעותי עבור המדרידאים במסגרת הגביע. זהו הניצחון הראשון של אתלטיקו על ברצלונה במפעל הגביע מאז שנת 2000. מדובר בנתון מדהים בהתחשב בכך שמאז אותה שנה, שתי הקבוצות נפגשו בשלבי הנוקאאוט שמונה פעמים, כאשר בשישה מקרים ברצלונה הייתה זו שיצאה עם היד על העליונה ובשני מקרים נוספים המשחקים הסתיימו בתיקו.

אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)

אתלטיקו חוזרת לנצח במטרופוליטנו

החגיגה בבירה הושלמה גם בזירה המקומית, שכן זהו הניצחון הראשון של אתלטיקו על ברצלונה באצטדיון הביתי, המטרופוליטנו, מאז אוקטובר 2021. עבור אתלטיקו, מדובר בהצהרת כוונות וסגירת חשבונות היסטורית, בעוד שעבור ברצלונה, המספרים הללו מספרים סיפור על לילה שבו ההגנה קרסה וההיסטוריה התייצבה נגדם במלוא עוצמתה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
