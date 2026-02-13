יום שישי, 13.02.2026 שעה 08:13
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

טריפל דאבל ללברון, הלייקרס ניצחו את דאלאס

החבורה של ג'יי ג'יי רדיק, ללא לוקה דונצ'יץ', גברה 104:124 על המאבריקס ועלתה למקום החמישי במערב. מילווקי הפתיעה את אוקלהומה עם 93:110 בחוץ

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

ה-NBA ממשיך להתקדם בצעדי ענק אל עבר שלבי ההכרעה של העונה הסדירה, כשהלילה (בין חמישי לשישי), מלבד המשחק של פורטלנד שחסרה את דני אבדיה, קיבלנו עוד שני מפגשים מעניינים, כשמילווקי הפתיעה את האלופה אוקלהומה בחוץ עם 93:110, והלייקרס רשמו ניצחון ביתי 104:124 על דאלאס.

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – מילווקי באקס 110:93

מילווקי באקס רשמה ניצחון חוץ מפתיע 93:110 על אוקלהומה סיטי, כשיאניס אנטטוקומפו ושיי גילג'ס אלכסנדר נעדרו מהמשחק. כוכב הערב היה עוסמאן דיאנג, שששיחק בעבר בת'אנדר ונקם בקבוצתו לשעבר עם דאבל-דאבל מרשים של 19 נקודות ו-11 ריבאונדים. מילווקי שלטה בקצב מהפתיחה, ירדה למחצית ביתרון דו ספרתי ושמרה על דומיננטיות לאורך כל המחצית השנייה בדרך לניצחון חמישי בשישה משחקים.

מנגד, אוקלהומה התקשתה לייצר התקפה שוטפת ללא שיי וג'יילן וויליאמס שגם נעדר, כשצ'ט הולמגרן (16 נק') ואיזאיה ג'ו (17 נק') ניסו לשמור על הקבוצה בתמונה ללא הצלחה. למרות ההפסד, רגע השיא של הערב עבור הקהל המקומי היה הופעת הבכורה המרגשת של ניקולה טופיץ' ב-NBA, לאחר שנעדר זמן רב בשל פציעות ומאבק במחלת הסרטן, הוא זכה לתשואות רמות כשקלע את סליו הראשונים בליגה.

ניקולה טופיץניקולה טופיץ' בבכורת ה-NBA המרגשת (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – דאלאס מאבריקס 104:124

הלייקרס חגגו ניצחון ביתי קליל 104:124 על דאלאס, על אף חסרונו של לוקה דונצ'יץ' שנעדר בשל פציעה בשריר הירך האחורי. למרות חסרונו של הכוכב הסלובני מול האקסית, לברון ג'יימס לקח פיקוד עם טריפל-דאבל אדיר (28 נק’, 12 אס’ ו-10 ריב’) שהזכיר לכולם מדוע הוא עדיין בטופ, כשרוי האצ’ימורה (21 נק’) אוסטין ריבס (18 נק’) בלטו גם הם.

אוסטין ריבס (רויטרס)אוסטין ריבס (רויטרס)

הניצחון הזה משמעותי במיוחד עבור הלייקרס, שכן הוא מעלה אותם רשמית למקום החמישי בטבלת המערב הצפופה ומציב אותם בעמדה מצוינת להשגת כרטיס ישיר לפלייאוף. בזמן שדאלאס וקופר פלאג הצעיר ממשיכים להסתבך עם הפסד תשיעי ברציפות, החבורה מעיר המלאכים יוצאת לפגרת האולסטאר במומנטום, כשהיא נראית כמו אחת הקבוצות המסוכנות ביותר בליגה לקראת הישורת האחרונה.

