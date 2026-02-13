טריפל דאבל ללברון, הלייקרס ניצחו את דאלאס

ה-NBA ממשיך להתקדם בצעדי ענק אל עבר שלבי ההכרעה של העונה הסדירה, כשהלילה (בין חמישי לשישי), מלבד המשחק של פורטלנד שחסרה את דני אבדיה, קיבלנו עוד שני מפגשים מעניינים, כשמילווקי הפתיעה את האלופה אוקלהומה בחוץ עם 93:110, והלייקרס רשמו ניצחון ביתי 104:124 על דאלאס.

אוקלהומה סיטי ת’אנדר – מילווקי באקס 110:93

מילווקי באקס רשמה ניצחון חוץ מפתיע 93:110 על אוקלהומה סיטי, כשיאניס אנטטוקומפו ושיי גילג'ס אלכסנדר נעדרו מהמשחק. כוכב הערב היה עוסמאן דיאנג, שששיחק בעבר בת'אנדר ונקם בקבוצתו לשעבר עם דאבל-דאבל מרשים של 19 נקודות ו-11 ריבאונדים. מילווקי שלטה בקצב מהפתיחה, ירדה למחצית ביתרון דו ספרתי ושמרה על דומיננטיות לאורך כל המחצית השנייה בדרך לניצחון חמישי בשישה משחקים.

מנגד, אוקלהומה התקשתה לייצר התקפה שוטפת ללא שיי וג'יילן וויליאמס שגם נעדר, כשצ'ט הולמגרן (16 נק') ואיזאיה ג'ו (17 נק') ניסו לשמור על הקבוצה בתמונה ללא הצלחה. למרות ההפסד, רגע השיא של הערב עבור הקהל המקומי היה הופעת הבכורה המרגשת של ניקולה טופיץ' ב-NBA, לאחר שנעדר זמן רב בשל פציעות ומאבק במחלת הסרטן, הוא זכה לתשואות רמות כשקלע את סליו הראשונים בליגה.

ניקולה טופיץ' בבכורת ה-NBA המרגשת (רויטרס)

לוס אנג’לס לייקרס – דאלאס מאבריקס 104:124

הלייקרס חגגו ניצחון ביתי קליל 104:124 על דאלאס, על אף חסרונו של לוקה דונצ'יץ' שנעדר בשל פציעה בשריר הירך האחורי. למרות חסרונו של הכוכב הסלובני מול האקסית, לברון ג'יימס לקח פיקוד עם טריפל-דאבל אדיר (28 נק’, 12 אס’ ו-10 ריב’) שהזכיר לכולם מדוע הוא עדיין בטופ, כשרוי האצ’ימורה (21 נק’) אוסטין ריבס (18 נק’) בלטו גם הם.

אוסטין ריבס (רויטרס)

הניצחון הזה משמעותי במיוחד עבור הלייקרס, שכן הוא מעלה אותם רשמית למקום החמישי בטבלת המערב הצפופה ומציב אותם בעמדה מצוינת להשגת כרטיס ישיר לפלייאוף. בזמן שדאלאס וקופר פלאג הצעיר ממשיכים להסתבך עם הפסד תשיעי ברציפות, החבורה מעיר המלאכים יוצאת לפגרת האולסטאר במומנטום, כשהיא נראית כמו אחת הקבוצות המסוכנות ביותר בליגה לקראת הישורת האחרונה.