"צוות ה-VAR נאלץ לשרטט את קווי הנבדל ידנית"

ברצלונה הושפלה אמש (חמישי) 4:0 אצל אתלטיקו מדריד, במסגרת המשחק הראשון מבין שניים בחצי גמר הגביע הספרדי. החבורה של האנזי פליק ספגה תבוסה מהדהדת, כאשר הקולצ’ונרוס פשוט היו בלתי ניתנים לעצירה עם ארבעה שערים במחצית הראשונה של ההתמודדות.

בארסה אומנם עלתה אחרת מההפסקה והיה נראה כי יש רוחות של שינוי שיעזרו לה לצמק ואכן בדקה ה-52 זה קרה כאשר כדור נפל לרגליו של פאו קובארסי שהצליח להזיז את הרשת ולקבוע 4:1. אלא שדקות ארוכות של המתנה לבדיקת ה-VAR קבעו בסופו של דבר כי הגול נפסל בטענה לנבדל.

הכדור שניתז מרוברט לבנדובסקי לבלם הבלאוגרנה, זה הרגע שנתפס אצל צוות השיפוט כעמדת נבדל של קובארסי למרות שעל פי התמונות קשה מאוד היה לראות פער ברור בין שחקן ההגנה הקטלוני לשחקן האחרון של הרוחיבלאנקוס. הבדיקה כאמור הייתה ארוכה מהרגיל וארכה לא פחות מ-7 דקות. אז מה הסיפור מאחורי אותה בדיקה? הוועדה הטכנית לשופטים סיפקה הסבר די בעייתי.

השער הפסול של פאו קובארסי (רויטרס)

“צוות ה-VAR שרטט ידנית את קווי הנבדל”

על פי הוועדה, ההמתנה הייתה כי שופטי ה-VAR חיכו שטכנולוגיית הנבדל החצי אוטומטית תיתן להם אור ירוק, ותציג את הגרפיקה הרגילה, אך כאשר זה התברר כבלתי אפשרי “בעקבות צפיפות השחקנים ברחבה”, הם נאלצו להשתמש בקווי הנבדל המסורתיים שהיו מיושמים לפני יישום הטכנולוגיה.

עוד הודו בוועדה כי למעשה קווי הנבדל שורטטו על ידי השופטים עצמם: “לאחר ניסיון לכייל מחדש את הטכנולוגיה, ולאחר שווידאו כי הדבר אינו אפשרי, בהתאם להליך שנקבע, צוות ה-VAR נאלץ לשרטט ידנית קווי נבדל כדי לקבל את ההחלטה הסופית והנכונה. מסיבה זו, ובאופן חריג, תהליך סקירת האירוע ארך זמן רב מהרגיל”.