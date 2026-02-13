השדים של ההיכל: על התקופה הטובה של מכבי

בפודקאסט מכבי תל אביב עם לי נוף, משה ברדה ורועי לוין סיכמנו את הניצחון המרשים על באיירן מינכן ודיברנו על מה עומד מאחורי התקופה הטובה של הצהובים.

מכבי מנצחת את באיירן וזה היה ניצחון שמספר סיפור על מאמן. עודד קטש מצליח שוב להוציא מהשחקנים שלו יותר ממה שחשבו שאפשר. הדוגמה הבולטת היא וויל ריימן, שמקבל תפקיד ברור ואמון והופך לחלק סופר חשוב אצל הצהובים.

תמיר בלאט ממשיך להיות הרוצח השקט של מכבי. הוא שולט בקצב, מקבל החלטות נכונות ופוגע ברגעים גדולים בלי הרבה רעש. בכלל, העובדה שהישראלים מובילים את הקבוצה נותנת לה זהות ויציבות.

דיברנו על אושיי בריסט שמצא את המקום שלו, במיוחד בפן ההגנתי והפיזי. דיברנו גם על הפציעה של לונדברג שמכבידה על הקו האחורי ומגדילה את האחריות על בלאט והאחרים.

בנוסף, נפרדנו בפודקאסט מדייוויד פדרמן, שהיה אחד מגדולי המכביסטים. וגם, מבט לגביע מול הפועל ירושלים והמפתחות לניצחון: שליטה בקצב, ריבאונד והגנה אגרסיבית. ודגש על הישראלים.