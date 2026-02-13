יום שישי, 13.02.2026 שעה 06:53
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
54%6258-614754לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
40%6125-603853דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

אבדיה לא נכלל בסגל, פורטלנד גברה על יוטה

כשהאולסטאר בפתח: הבלייזרס שחזרו לנצח עם 119:135 על הג'אז, הודיעו טרם ההתמודדות כי הכוכב הישראלי ייעדר בעקבות ניהול הפציעה שלו בגב התחתון

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה כבר הספיק לחזור מהפציעה שלו בגב ורשם שני משחקים, אחד מוצלח בו קלע 26 נקודות והוביל את פורטלנד לניצחון גדול על פילדלפיה, ושני מוצלח פחות בו השווה שיא עונה שלילי עם 11 נקודות בלבד בהפסד של הבלייזרס למינסוטה.

אלא שהלילה (בין חמישי לשישי) הכוכב הישראלי שוב נעדר ולא היה בסגל להתמודדות נגד יוטה, כאשר בפורטלנד עדכנו רשמית על כך טרם הג’אמפ בול והסבירו כי מדובר בהחלטת שמקורה בניהול אותה פציעה בגב התחתון, כלומר מדובר בפיקוח עומסים. בלעדיו, הבלייזרס שבו לנצח עם 119:135 על הג’אז.

כל זה קורה כמובן שלושה ימים בלבד לפני האולסטאר שיתקיים בלילה שבין ראשון לשני, כאשר אחרי שעשה היסטוריה והפך לישראלי הראשון שנבחר למעמד היוקרתי, אבדיה רוצה כמובן גם אכן להופיע שם כשהוא כשיר ובריא.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“אני עדיין לא כשיר ב-100 אחוז, האולסטאר? זה לא הסוף מבחינתי”

כזכור, רק באמצע השבוע דני התייחס למצב הפיזי שלו בראיון שערך לאחר הניצחון על הסיקסרס והודה: “אני מרגיש טוב. בהתחלה הייתי מאוד עייף, מתנשף וקצת חלוד, אבל אני יודע לשחק פשוט ולעשות את המהלכים הנכונים, והמשחק נפתח לי קצת. אני עדיין לא ב-100 אחוז בכושר שאני רוצה להיות בו, זה ייקח עוד כמה משחקים”.

אבדיה גם שיתף לגבי האולסטאר והמטרות שלו לעתיד באותו ראיון: “מצפה לאנשים מישראל וליהודים שיבואו לתמוך בי, ולדגל שמאחורי הספסל. יש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה להשיג בקריירה. זה ציון דרך גדול וזה כיף, אבל בסופו של דבר זה ספורט קבוצתי. יש עוד דרך ארוכה, ואני רוצה להגיע לפלייאוף אם אפשר, זה לא הסוף מבחינתי”.

