מחצית: ז'לגיריס - הפועל ת"א 43:44

המשבר של הפועל תל אביב נמצא בשיאו. חמישה הפסדים ברציפות, איבוד הפסגה ביורוליג, הדחה מהגביע בישראל ואפילו מחוץ לפרקט הקבוצה הפסידה, כשראתה את נייג’ל הייז דייויס בוחר בפנאתינייקוס. עם כל זה בראש, האדומים מתארחים בשעה זו אצל ז’לגיריס למשחק חשוב כל כך במסגרת המחזור ה-28 במפעל הבכיר באירופה.

ביורוליג מחזיקת היורוקאפ עם רצף של ארבעה הפסדים והיא יודעת שהיא חייבת להתחיל לשים לזה סוף, כאשר היא עדיין לא פגשה את האימפריות הרציניות והמקום בפלייאוף בסכנה יותר גדולה מאי פעם. הקבוצה במקום החמישי, אך כן יש לציין שהיא משחקת כעת ועדיין יש לה משחק השלמה נגד פאריס באפריל.

בכל מקרה, ההפסד האחרון שלה היה אולי הקשה מכולם, כאשר הפועל תל אביב הגיעה לארנה וחטפה מהפועל ירושלים בפעם השישית ברציפות, מה שרק העמיק עוד יותר את המשבר. הייז דייויס לא הגיע ודימיטריס איטודיס יודע שהוא צריך להוציא את הקבוצה מהבוץ עם הסגל שיש לו, כאשר יש לציין שהסגל די בריא ומצב הפצועים מעודד מתמיד.

מהצד השני, ז’לגיריס נמצאת במקום התשיעי עם מאזן של 15 ניצחונות ו-12 הפסדים, ואי אפשר לשכוח שרק לפני כחודש וחצי הליטאים הגיעו למשחק הראשון אי פעם של הפועל תל אביב ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים ויצאו עם ידם על העליונה, אחרי 80:93 גדול. המפגש ההוא אפשר לומר היה תחילת הדרך במשבר שלווה בחודש וחצי מאז.

רבע ראשון: 20:24 לז׳לגיריס

חמישיית ז’לגיריס: נייג׳ל ווליאמס-גוס, מוזס רייט, אזולאס טובליס, מאודו לו, ארנס בוטקביצ'יוס.

חמישיית הפועל ת”א: ואסילייה מיציץ', אלייז'ה בריאנט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

# 10:00-5:00: המשחק נפתח עם חמש נקודות רצופות של מוזס רייט, אוטורו קלע שלוש נקודות מנגד. רייט המשיך בפתיחה הלוהטת שלו ועלה לתשע נקודות אחרי פחות משתי דקות. המשחק נשאר צמוד, מיציץ׳ ואוטורו הורידו לנקודה הפרש, מאודו לו קלע והגדיל לשלוש הפרש.

# 5:00-0:00: סילבן פרנסיסקו הגדיל לחמש הפרש, אך אוטורו שוב היה שם בשביל האדומים וקלע מנגד. המשחק נותר צמוד עד סוף הרבע, אולונובאס דייק מהעונשין ונתן ארבע הפרש לז׳לגיריס.

רבע שני:

# 10:00-5:00: ברזיידיקס פתח את הרבע השני עם חמש נקודות שנתנו יתרון שיא של ז׳לגיריס עם תשע הפרש. מוטלי השיב עם שלשה משלו, אך פרנסיסקו דייק גם הוא מהשלוש. מוטלי לא נרתע וקלע עוד שלשה, כשגם בראיינט הצטרף לחגיגת השלשות והוריד לנקודה. בראיינט ומיציץ׳ עם עוד שתי שלשות והפועל עלתה ליתרון אחרי מפגן מרהיב.

# 5:00-0:00: