פליק כעס על פסילת השער: לא מסכים איתה

בברצלונה יתקשו לעכל את מה שקרה אמש (חמישי) במטרפוליטנו. הקטלונים ספגו 4:0 מהדהד מאתלטיקו מדריד במסגרת המשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך הספרדי, המפעל בו הקבוצה שירדה מכר הדשא כמנוצחת, היא גם המחזיקה בכתר.

מאמן הבלאוגרנה, האנזי פליק, התייחס להופעה: “לא שיחקנו טוב. אנחנו חייבים לחזור במשחק השני. זה יהיה קשה מאוד, אבל אנחנו נילחם על כך. דיברנו במחצית על הסיטואציה השונה ואיך אנחנו אמורים לפעול טוב יותר. לא ראינו את הקבוצה שאני רוצה לראות במחצית הראשונה”.

על השער שנפסל התבטא: “אני שואל למה זה נבדל. אני לא יודע מה הם החליטו, אנחנו חייבים לקבל את זה, אבל אני לא מסכים עם ההחלטה”.

“אם נהיה מרוכזים מהשריקה, נוכל להפוך את זה”

אריק גארסיה יורד מהדשא אחרי שהורחק (IMAGO)

גם הבלם שהורחק, אריק גארסיה, דיבר בסיום: “המחצית הראשונה הייתה קשה עבורנו. ברור שהשער הראשון נבע מחוסר מזל. אחר כך, הם באו מרוכזים יותר, עם גישה יותר טובה. נגד יריבה כמו אתלטיקו, זה קשה עם היתרון הזה. יש עוד משחק בבית, עם האוהדים שלנו והשחקנים שיחזרו. אם נהיה מרוכזים מהשריקה, נוכל להפוך את זה”.

הבלם המשיך: “אני לא אשקר. הם הגיעו לרחבה שלנו יותר מדי בקלות. היו להם יותר מדי שטחים. במחצית השנייה הגבנו ושינינו. כבשנו גם שער, אבל נותרנו עם שאלות. ראיתי תמונה, עדיין לא פיענחתי אותה, אבל אנחנו לא הולכים להשתמש בזה כתירוץ.

“ראיתם את הגלישה של ג’וליאנו סימאונה? ואתם חושבים שזה שווה כרטיס אדום? ההחלטות האלו הולכות נגדנו לאחרונה. הייתי מספיק חסר מזל כדי להחליק ולפגוע בו. אנחנו יודעים שזה יהיה קשה, והם לא הולכים להקל עלינו. אבל לשחק עם האוהדים שלנו זה סיפור אחר, אנחנו יכולים לנצח”.