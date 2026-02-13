יום שישי, 13.02.2026 שעה 09:58
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
67%2261-243027אולימפיאקוס2
64%2412-253228ולנסיה3
62%2156-224926הפועל ת"א4
61%2376-241528ברצלונה5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2258-236427ריאל מדריד7
57%2398-244328הכוכב האדום8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2574-250628מכבי ת"א13
43%2343-226428באיירן מינכן14
43%2364-227728וירטוס בולוניה15
33%2474-240227פאריס16
33%2389-216927פרטיזן בלגרד17
33%2466-235327באסקוניה18
32%2367-226328אנדולו אפס19
25%2423-221328ליון וילרבאן20

איטודיס: "ניתן הכל", מיציץ': "מבינים את המצב"

דריכות בהפועל ת"א לקראת ז'לגיריס ב-20:00 בשיא המשבר, המאמן: "משחק קשה", הסרבי: "רוצים להגיב". בראיינט ואוטורו הרגישו כאבים, אך צפויים לשחק

|
שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)
שחקני הפועל תל אביב באימון (שחר גרוס)

הפועל תל אביב נמצאת בשיאו של משבר גדול על הפרקט ואפילו אתמול (חמישי) היא חוותה עוד הפסד, הפעם מחוץ לפרקט, כשראתה את נייג’ל הייז דייויס בוחר בפנאתינייקוס וחותם אצל היוונים במקום אצלה. את הכל האדומים יצטרכו לשים בצד היום (20:00) במפגש חשוב כל כך נגד ז’לגיריס במסגרת המחזור ה-28 ביורוליג.

כולל המפגש נגד הליטאים, למחזיקת היורוקאפ יש עוד 11 משחקים והמרוץ להגיע לפלייאוף בשיאו. כרגע הפועל תל אביב במקום החמישי, אבל היא גם טרם שיחקה במחזור הזה וגם יש לה משחק חסר מאותו מפגש נגד פאריס שנדחה לחודש אפריל. בכל מקרה, לחניכיו של דימיטריס איטודיס היו מספיק ימים להתכונן מאז ההפסד לירושלים, ואין תירוצים.

גם מבחינת הסגל אין תירוצים, כאשר להוציא את תומר גינת וטיילר אניס למאמן היווני יש את כל הארסנל שלו. אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו הרגישו כאבים במהלך השבוע, הגארד בבטן והגבוה ברגל, אך שניהם צפויים להתלבש בסופו של דבר ולנסות לעזור לקבוצה לצאת מהמצב הקשה. אגב, לאדומים חיכה קור מקפיא של פחות מ-0 מעלות בקובנה.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

בינתיים, מבחינת חיזוק אכזבה גדולה נרשמה עם ההחלטה של הייז דייויס, וכעת הפנים להביא שחקנים אחרים. כזכור, פרסמנו אתמול ב-ONE שדאריו סאריץ’ עלה כאופציה להגיע לקו הקדמי, כאשר בהנהלת המועדון מקפידים להדגיש שיגיע גם שחקן לקו הזה וגם גארד לקו האחורי. מבחינת הפועל ת”א זה הפיתרון ומה שצריך, ומעמדו של איטודיס לא על הפרק בשלב הזה.

איטודיס: “ניתן הכל כדי לנצח”, מיציץ’: “מבינים את המצב”

איטודיס שיתף באימון המסכם מליטא: “שלום לכולם, אנחנו נעלה למשחק חוץ קשה מאוד בהתחשב בעובדה שזו קבוצה מאוד אגרסיבית עם סייז. ז’לגיריס משחקת טוב מאוד לאחרונה, הפסדנו לה בסיבוב הראשון וזו קבוצה שדורשת הרבה, ובאותו זמן אנחנו בריאים וחוזרים לשגרה עם כל הסגל, הרוב איתנו. התאמנו טוב, אנחנו כאן כדי לתת הכל על מנת לנצח”.

וסיליה מיציץ’ הוסיף: “קודם כל אני מאוד שמח להיות כאן, תמיד הרגשה טובה לחזור לאולם הזה. זיכרונות יפים מאוד, מעבר לזה שאנחנו מבינים מאוד את המצב שלנו ואנחנו ננסה להשתלט על הכל ולהגיב בצורה הטובה ביותר על מנת לצאת עם ניצחון במפגש נגד ז’לגיריס. נעשה את הטוב ביותר שלנו ונקווה שזה יעבוד לנו”.

