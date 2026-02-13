איטודיס: "ניתן הכל", מיציץ': "מבינים את המצב"

הפועל תל אביב נמצאת בשיאו של משבר גדול על הפרקט ואפילו אתמול (חמישי) היא חוותה עוד הפסד, הפעם מחוץ לפרקט, כשראתה את נייג’ל הייז דייויס בוחר בפנאתינייקוס וחותם אצל היוונים במקום אצלה. את הכל האדומים יצטרכו לשים בצד היום (20:00) במפגש חשוב כל כך נגד ז’לגיריס במסגרת המחזור ה-28 ביורוליג.

כולל המפגש נגד הליטאים, למחזיקת היורוקאפ יש עוד 11 משחקים והמרוץ להגיע לפלייאוף בשיאו. כרגע הפועל תל אביב במקום החמישי, אבל היא גם טרם שיחקה במחזור הזה וגם יש לה משחק חסר מאותו מפגש נגד פאריס שנדחה לחודש אפריל. בכל מקרה, לחניכיו של דימיטריס איטודיס היו מספיק ימים להתכונן מאז ההפסד לירושלים, ואין תירוצים.

גם מבחינת הסגל אין תירוצים, כאשר להוציא את תומר גינת וטיילר אניס למאמן היווני יש את כל הארסנל שלו. אלייז’ה בראיינט ודן אוטורו הרגישו כאבים במהלך השבוע, הגארד בבטן והגבוה ברגל, אך שניהם צפויים להתלבש בסופו של דבר ולנסות לעזור לקבוצה לצאת מהמצב הקשה. אגב, לאדומים חיכה קור מקפיא של פחות מ-0 מעלות בקובנה.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

בינתיים, מבחינת חיזוק אכזבה גדולה נרשמה עם ההחלטה של הייז דייויס, וכעת הפנים להביא שחקנים אחרים. כזכור, פרסמנו אתמול ב-ONE שדאריו סאריץ’ עלה כאופציה להגיע לקו הקדמי, כאשר בהנהלת המועדון מקפידים להדגיש שיגיע גם שחקן לקו הזה וגם גארד לקו האחורי. מבחינת הפועל ת”א זה הפיתרון ומה שצריך, ומעמדו של איטודיס לא על הפרק בשלב הזה.

איטודיס: “ניתן הכל כדי לנצח”, מיציץ’: “מבינים את המצב”

איטודיס שיתף באימון המסכם מליטא: “שלום לכולם, אנחנו נעלה למשחק חוץ קשה מאוד בהתחשב בעובדה שזו קבוצה מאוד אגרסיבית עם סייז. ז’לגיריס משחקת טוב מאוד לאחרונה, הפסדנו לה בסיבוב הראשון וזו קבוצה שדורשת הרבה, ובאותו זמן אנחנו בריאים וחוזרים לשגרה עם כל הסגל, הרוב איתנו. התאמנו טוב, אנחנו כאן כדי לתת הכל על מנת לנצח”.

וסיליה מיציץ’ הוסיף: “קודם כל אני מאוד שמח להיות כאן, תמיד הרגשה טובה לחזור לאולם הזה. זיכרונות יפים מאוד, מעבר לזה שאנחנו מבינים מאוד את המצב שלנו ואנחנו ננסה להשתלט על הכל ולהגיב בצורה הטובה ביותר על מנת לצאת עם ניצחון במפגש נגד ז’לגיריס. נעשה את הטוב ביותר שלנו ונקווה שזה יעבוד לנו”.