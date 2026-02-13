יום שישי, 13.02.2026 שעה 02:16
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

"האוהדים צריכים משחק כאלו, אנטואן היסטורי"

מאמן אתלטיקו מדריד היה נרגש אחרי ה-0:4 הגדול על ברצלונה ושיבח את אגדת המועדון: "מקווה שאוכל להשיב לו כמאמן". וגם: הכעס של יורנטה על ה-VAR

|
דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)
דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)

מאורע כמו מה שקרה אמש (חמישי) בניצחון 0:4 העצום של אתלטיקו מדריד על ברצלונה יהיה קשה לאוהדי הקולצ’ונרוס לשכוח. מחצית ראשונה מושלמת התנקזה למשחק אדיר מצד הקבוצה הביתית, שהשיגה מקדמה על חשבון מחזיקת הגביע, רגע לפני הגומלין שייערך בעוד כשלושה שבועות.

מאמן הקבוצה, דייגו סימאונה, היה נרגש בסיום: “האוהדים שלנו צריכים משחקים כאלו. הם תומכים בנו במשך שנים ותמיד שם עבורנו. הם צריכים משחקים חשובים. הייתה לנו מחצית ראשונה טובה מאוד. ידענו שהם לא יוותרו, יש להם איכות מול כל קבוצה שתעמוד מולם. ככה המחצית השנייה התחילה, היא לא הייתה דומה לראשונה. השחקנים נתנו משחק יוצא מן הכלל.

המאמן שיבח גם את גריזמן: “אנטואן שחקן היסטורי, אגדה של אתלטיקו מדריד. אף אחד לא יכול לקחת את המקום המופלא שהוא נמצא בו. הוא נותן כל מה שהוא יכול. אני מקווה שאוכל להשיב לו מכיסא המאמן. הוא היה יוצא מן הכלל המשחק”. 

אנטואן גריזמן חוגג (IMAGO)

על חוליאן אלברס: “אהבתי את המסירה שלו לאדמולה לוקמן. זה מראה על מנהיגות, בגרות, ראית ממשחק. החיים יחזירו לך בטוב מאוחר יותר. הוא נתן מעצמו המון במחצית השנייה”. 

על הגומלין: “אנחנו יודעים מול מי אנחנו עומדים ומי זו היריבה. אסור לנו להיות נינוחים, יש עדיין דרך ארוכה לפני המשחק השני, אבל הפעם זה ניצחון נפלא עבור האוהדים שלנו, שראויים לכך”.

“השער של אלברס? אני בטוח שהוא ירגיש קליל יותר”

גם מרקוס יורנטה היה נלהב אחרי השריקה: “זה משוגע, בייחוד נגד ברצלונה. הקבוצה עשתה הכל נכון. לחצנו גבוה וניצלנו את השטחים בצורה טובה. היו לנו הזדמנויות לכבוש אפילו יותר שערים. ברור לנו שזו הדרך הנכונה וננסה לחזור על כך בצורה תכופה יותר. אנחנו יודעים את ערכו של אנטואן גריזמן. הוא נותן לנו חיים בדרך שבה הוא רואה את הכדורגל והצורה בה הוא משחק”.

מרקוס יורנטה מול לאמין ימאל (IMAGO)

על חוליאן אלברס: “כולם יודעים כמה חוליאן חשוב עבורנו. הוא הוכיח את זה בעונה הקודמת. הוא שחקן מפתח לקבוצה. אנחנו מאוד שמחים על הגול שהוא כבש, אני בטוח שהוא ירגיש קליל יותר. זה כמה הכדורגל הוא מקצוע תובעני. אחרי המשחק הזה, אנחנו נקבל המון כוח”.

על בדיקת ה-VAR הארוכה שעצרה את שטף המשחק: “מה שמפריע לנו זה הזמן שבו אנחנו צריכים לחכות להחלטת ה-VAR. זה משאיר אותנו אבודים. לא ראיתי את השער, אני לא יודע אם זה היה רק ציפורן או לא. הם חייבים לבדוק את זה מהר יותר כי אי אפשר לעצור ככה את המשחק”.

