אולימפיאקוס ניצחה 86:92 את הכוכב האדום

מעבר למותחן האדיר שהתרחש בין מכבי תל אביב לבאיירן מינכן, באירופה התקיימו הערב (חמישי) מספר משחקים נוספים כחלק מהמחזור ה-28. במוקד, אולימפיאקוס הלחיצה מעט את פנרבחצ’ה כשניצחה את הכוכב האדום. בנוסף, גם ולנסיה עשתה את העבודה עם ניצחון על וילרבאן, ברצלונה הופתעה מול פאריס ואנדולו אפס הביסה את וירטוס בולוניה.

אולימפיאקוס – הכוכב האדום 86:92

למעט עונה וקצת בסקרמנטו קינגס, סשה וזנקוב מוכיח בכל פעם שהוא עולה לפרקט ביורוליג שהוא אחד השחקנים הגדולים באירופה. גם הערב הוא הוביל את היוונים אל ניצחון משמעותי, שהצמיד את קבוצתו עוד יותר לפנרבחצ’ה הראשונה בפסגת הטבלה, כשהוא קלע 23 נקודות, הוסיף 8 ריבאונדים ונעזר ב-18 מצד אוון פורנייה. 21 של ג’ורדן נוורה מהצד השני לא הספיקו לסרבים.

ברצלונה – פאריס 85:74

הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים של הקטלונים באירופה, שמאבדים גובה ומראים כמה הם מתקשים ללא קווין פאנטר. בהיעדר הכוכב הגדול, הקלע המוביל שלה היה דריו בריסואלה עם 15 נקודות, בזמן שהקבוצה מעיר האורות נהנתה מ-21 של נאדיר איפי, שלצד ג’סטין רובינסון ולמאר סטיבנס שקלעו 18 ו-15 בהתאמה, הובילו את האורחת לניצחון מפתיע בספרד.

נאדיר היפי מרחף (IMAGO)

ולנסיה – וילרבאן 67:82

הקבוצה הספרדית שנחשבת להפתעת העונה ביורוליג עד כה, הצליחה לגבור גם על האחרונה בטבלה ללא קושי מסוים על אף משחק טוב של הגארד הוותיק של האורחת, אדווין ג’קסון שסיים כקלע המוביל עם 20 נקודות. 28 נקודות משותפות של דריוס ת’ומפסון וז’אן מונטרו (14 לכל אחד) סגרו את הסיפור ושמרו על הסיכוי של המארחת לסיים בפסגה בסוף העונה הסדירה.

אנדולו אפס – וירטוס בולוניה 60:91

הטורקים המשיכו במסע ההתאוששות שלהם וקיבלו אוויר לנשימה כשהצליחו להביס את האיטלקים ולרשום ניצחון שלישי ברצף אחרי שביצעו את העבודה גם נגד ולנסיה וז’לגיריס. קול סוויידר סיפק שיא נקודות בקריירה עם 22 כאלו, כשסייבן לי הצטרף עם 18 משלו, כחלק מהמאמץ לצמצם פערים מהמקומות מעליהם בטבלה.