יום שישי, 13.02.2026 שעה 00:01
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%2056-214426פנרבחצ'ה1
67%2261-243027אולימפיאקוס2
64%2412-253228ולנסיה3
62%2156-224926הפועל ת"א4
61%2376-241528ברצלונה5
59%2255-230227פנאתינייקוס6
59%2258-236427ריאל מדריד7
57%2398-244328הכוכב האדום8
56%2248-239027ז'לגיריס9
56%2319-244527מונאקו10
52%2315-231127אולימפיה מילאנו11
48%2378-236027דובאי12
46%2574-250628מכבי ת"א13
43%2343-226428באיירן מינכן14
43%2364-227728וירטוס בולוניה15
33%2474-240227פאריס16
33%2389-216927פרטיזן בלגרד17
33%2466-235327באסקוניה18
32%2367-226328אנדולו אפס19
25%2423-221328ליון וילרבאן20

קטש: מצאנו את הדרך, אפשר להיות מאוד גאים

מאמן מכבי ת"א שמח אחרי ה-106:111 נגד באיירן מינכן: "מהלכים גדולים של ג'ימי ותמיר". על הפלייאין: "לא מתעסק בזה כרגע. יש גביע, מוקדם לדבר".

|
עודד קטש (IMAGO)
עודד קטש (IMAGO)

עוד ערב יורוליג אדיר בהיכל. מכבי תל אביב שמרה על רצף הניצחונות שלה מאז שחזרה לשחק בארץ, כשעשתה זאת בפעם השישית ברציפות, הפעם מול באיירן מינכן, כשגברה עליה 106:111 מרתק במיוחד בהארכה.

מאמן הצהובים, עודד קטש, אמר בסיום: “אין קל. שיחקנו נגד קבוצה מצוינת, בכושר נהדר. שמרנו בהתחלה יוצא מהכלל אבל איבדנו ריכוז. היינו קצת בפאניקה. צריך ללמוד את זה שאנחנו פותרים דברים בדרך קבוצתית. גם כשעשינו ריצות הם חזרו עם סלים גדולים, אבל מצאנו את הדרך. מהלכים גדולים של ג’ימי ותמיר. אפשר להיות מאוד גאים”.

כמות השלשות: “כשמדברים על סקור כזה בדרך כלל מדברים על חוסר הגנה, אבל זה לא היה המקרה. הסלים שקלענו היו גדולים. בסוף זה דברים קטנים, חלק מהשחקנים נפלו מהרגליים קצת”.

גג'יילן הורד וג'ימי קלארק חוגגים (רועי כפיר)

“אין לי תשובה למצבם של לוני וליף”

מצבם של לוני וליף: “אין לי תשובות על שני הדברים. לא ברור. לוני אנחנו לא יודעים, גם אם כן, הוא לא שיחק תקופה ארוכה. ליף, בטח ברמת הכושר זה מאוד משמעותי, אבל נתמודד עם מה שיש”.

על הדיבור על פלייאין: “בחוויה האישית שלי אני בכלל לא מתעסק בזה כרגע. יש גביע, עוד מוקדם לדבר”.

גם תמיר בלאט דיבר: “השארנו הכל על המגרש. כשהגענו להארכה היינו גמורים, אבל עשינו את האקסטרה מאמץ”.

“עשינו עבודה מדהימה”

האמונה בהארכה: “כן בטוח. עם הדחיפה של הקהל הזה זה נותן לנו המון. בהתחלה האוויר יצא, אבל דיברנו ואז עשינו עבודה מדהימה”.

תמיר בלאט מוציא לשון (רועי כפיר)תמיר בלאט מוציא לשון (רועי כפיר)

כמות השלשות: “זה היה משחק עם סקר מאוד גבוה, הרבה יכולות”.

על הפלייאין והמשחק בגביע: “אנחנו רוצים לצבור כמה שיותר ניצחונות בשביל להיכנס לפלייאין. הראש כבר ליום ראשון”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */