יום חמישי, 12.02.2026 שעה 22:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

כבר מתחבר: דיילה הגיע להיכל מנורה מבטחים

המאמן הנורבגי של מכבי ת"א בכדורגל בארץ רק כשבועיים, אבל כבר מתחבר לצד המכביזם והראה נוכחות ביד אליהו במפגש של קבוצת הכדורסל נגד באיירן. צפו

|
רוני דיילה במשחק של מכבי תל אביב בכדורסל (רועי כפיר)
רוני דיילה במשחק של מכבי תל אביב בכדורסל (רועי כפיר)

מועדון לרוב מחזיק בנציגות בכמה ענפים, כמו שלמשל יש מכבי תל אביב בכדורגל ומכבי תל אביב בכדורסל. האוהדים במקרים רבים הם אותם אוהדים, ומאחלים להצלחה של כל הצדדים בכל מפעל. מי שרק הגיע לישראל וכבר נכנס לעניינים בפן הזה הוא רוני דיילה, מאמן מכבי ת”א בכדורגל.

המאמן הנורבגי החדש, שהגיע לא מזמן ועמד רק שלוש פעמים על הקווים של אלופת המדינה, מתחיל להתחבר למועדון יותר ויותר והוא אפילו הגיע היום (חמישי) להיכל מנורה מבטחים כדי לצפות במפגש של הקבוצה של עודד קטש נגד באיירן מינכן.

רוני דיילה במשחק של מכבי תל אביב בכדורסל (רועי כפיר)רוני דיילה במשחק של מכבי תל אביב בכדורסל (רועי כפיר)

יחד עם דיילה הגיע גם מנכ”ל מכבי תל אביב בכדורגל, ג’ק אנגלידיס, והשניים התיישבו אחד ליד השני ביד אליהו למפגש בין הצהובים לבווארים. לשניים יש זמן עד המשחק הבא של הקבוצה שלהם, כאשר מכבי ת”א תנסה לחבר ניצחון רביעי ברציפות ביום שני (20:30) בקרב ענק נגד בית”ר ירושלים באצטדיון טדי.

