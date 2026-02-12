יום חמישי, 12.02.2026 שעה 23:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
692392-296435עירוני ר"ג
552392-252735הפועל ראשל"צ
532042-234832מכבי בנות אשדוד
512516-252235 מכבי כרמיאל בית הכרם
512718-265335אליצור חולון
482439-244735הפועל לב י-ם
482594-235434בנות פ"ת
452474-236633מכבי חיפה
442236-223129אליצור רמלה
372970-236135הפועל ב"ש/דימונה

מכבי חיפה ניצחה 45:62 את הפועל לב ירושלים

הירוקות יצאו עם ידן על העליונה מול הקבוצה מהבירה במחזור 4 בבית התחתון, סלרס בלטה עם 26 נק', דאבל-דאבל למונונגה. המשחק בין ב"ש לכרמיאל נדחה

|
שחקניות מכבי חיפה מרוצות (עודד קרני, באדיבות המנהלת)
שחקניות מכבי חיפה מרוצות (עודד קרני, באדיבות המנהלת)

משחק אחד בלבד התקיים הערב (חמישי) כחלק מהמחזור הרביעי בבית התחתון של ליגת העל לנשים בכדורסל, שם מכבי חיפה הצליחה לגבור בביתה על הפועל לב ירושלים 45:62. המשחק בין הפועל באר שבע/דימונה למכבי כרמיאל נדחה. 

מכבי חיפה – הפועל לב ירושלים 45:62

קהל חיפאי חם וקולני עם הגנה נהדרת של החיפאיות שמרה את הירושלמיות לאורך כל המשחק על מספרים נמוכים. הרבע הרביעי התחיל ביתרון 39:50 של המקומיות. ירושלים רק עם 23 אחוזי קליעה לעומת 38 לחיפה. כמו במשחקים האחרונים, גם היום סלרס הצטיינה עם 42 אחוזים מנקודות קבוצתה.   

קלעו לירושלים: סוואנה ווילקינסון 7 נקודות (12 ריבאונדים), דסטני ליטלטון 17 נקודות, מיכאלה לזיץ' 7 נקודות, זיומארה מוריסון 5 נקודות, נטע מישר 3 נקודות, נוגה הרן 3 נקודות, ג'וי אוסינגוואי 3 נקודות.

מכבי חיפה נגד הפועל לב ירושלים (עודד קרני, באדיבות המנהלת)מכבי חיפה נגד הפועל לב ירושלים (עודד קרני, באדיבות המנהלת)

קלעו לחיפה: סלרס 26  נקודות (7 ריבאונדים), בטי מונונגה 10 נקודות (13 ריבאונדים), אמליה רמביסווסקה 8 נקודות, לאשה פטרי 7 נקודות, נעמה הלוי 5 נקודות, נור כיוף 3 נקודות, טיאה פרסלי 3 נקודות. 

שחקניות מכבי חיפה מרוצות (עודד קרני, באדיבות המנהלת)שחקניות מכבי חיפה מרוצות (עודד קרני, באדיבות המנהלת)

המשחק בין הפועל ב״ש/דימונה למכבי כרמיאל שגם היה אמור להתקיים הערב נדחה בשל מחלתן של ארבע שחקניות מובילות בכרמיאל, כך הודיע המועדון. בתיאום והסכמה עם הקבוצה הדרומית ומנהלת הליגה, נדחה המשחק ל-25.02.

