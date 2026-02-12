מכבי חיפה ניצחה 45:62 את הפועל לב ירושלים

משחק אחד בלבד התקיים הערב (חמישי) כחלק מהמחזור הרביעי בבית התחתון של ליגת העל לנשים בכדורסל, שם מכבי חיפה הצליחה לגבור בביתה על הפועל לב ירושלים 45:62. המשחק בין הפועל באר שבע/דימונה למכבי כרמיאל נדחה.

מכבי חיפה – הפועל לב ירושלים 45:62

קהל חיפאי חם וקולני עם הגנה נהדרת של החיפאיות שמרה את הירושלמיות לאורך כל המשחק על מספרים נמוכים. הרבע הרביעי התחיל ביתרון 39:50 של המקומיות. ירושלים רק עם 23 אחוזי קליעה לעומת 38 לחיפה. כמו במשחקים האחרונים, גם היום סלרס הצטיינה עם 42 אחוזים מנקודות קבוצתה.

קלעו לירושלים: סוואנה ווילקינסון 7 נקודות (12 ריבאונדים), דסטני ליטלטון 17 נקודות, מיכאלה לזיץ' 7 נקודות, זיומארה מוריסון 5 נקודות, נטע מישר 3 נקודות, נוגה הרן 3 נקודות, ג'וי אוסינגוואי 3 נקודות.

מכבי חיפה נגד הפועל לב ירושלים (עודד קרני, באדיבות המנהלת)

קלעו לחיפה: סלרס 26 נקודות (7 ריבאונדים), בטי מונונגה 10 נקודות (13 ריבאונדים), אמליה רמביסווסקה 8 נקודות, לאשה פטרי 7 נקודות, נעמה הלוי 5 נקודות, נור כיוף 3 נקודות, טיאה פרסלי 3 נקודות.

שחקניות מכבי חיפה מרוצות (עודד קרני, באדיבות המנהלת)

המשחק בין הפועל ב״ש/דימונה למכבי כרמיאל שגם היה אמור להתקיים הערב נדחה בשל מחלתן של ארבע שחקניות מובילות בכרמיאל, כך הודיע המועדון. בתיאום והסכמה עם הקבוצה הדרומית ומנהלת הליגה, נדחה המשחק ל-25.02.