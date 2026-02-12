שמשון ת"א הפסידה, השופט גנב את ההצגה

המחזור ה-20 בליגה א’ דרום נפתח הערב (חמישי) כאשר מכבי יבנה אירחה בביתה את שמשון תל אביב ואסי אלימלך. לאחר שלוש דקות בלבד, דניאל בנגלס, השופט הראשי, הוציא אדום ישיר לליאם מלכה.

זה לא הסתיים שם, הרי שבדקה ה-12 שלך צהוב לאסף הרשקו ובדקה ה-22, צהוב שני הוביל לאדום שני במשחק, גם הוא לשחקנה של שמשון תל אביב. השחקנים והספסל היו בהלם מוחלט.

שמשון תל אביב סיימה את ההתמודדות בתשעה שחקנים, כשהיא מפסידה 2:1. קובי מור (45’) הבקיע ראשון ליבנה, דניאל מיה (49’) הישווה ל-1:1 ודור אדרי (50’) סגר את הסיפור עם 1:2 למכבי יבנה.

הפוסט של אסי אלימלך

אסי אלימלך בדף הפייסבוק הפרטי שלו תוקף: “לא מעלה פוסטים כאלו ומעולם לא דברתי על שופטים. היום זה חצה את כל הגבולות. תעבוד כל השבוע וידאו אימונים ניתוחים טקטים ויבוא מישהו לבוש בשחור לא מקצועי ישלוף שני אדומים תוך 15 דקות מפתיחת המשחק, שאת האדום הראשון שלף ישיר בדקה הראשונה וישלח את כולם הביתה.

“מאמנים תמיד סופגים את האש ומשלמים ביוקר אבל מי יתן את הדעת על אדם לא מקצועי חסר ערכים, שלא רק שטעה בחר להתנהג בצורה מבזה כלפי כולם. מי שלח אותו לנהל משחק? היכן שיקול הדעת? ככה זה שאתה לוקח במשחק בכוח את התפקיד הראשי!

“ולגבינו למרות שמדקה 15 אנחנו בתשעה שחקנים, כמעט סיימנו בתיקו את המשחק. הצלחנו להבקיע בתשעה שחקנים ולחזור למשחק וב-15 דקות האחרונות, ללחוץ ולהגיע למצבים, שכמעט הביאו לנו נקודה בלתי אפשרית.

“גאה בכם שחקנים יקרים, מועדון יקר, נהנה כל רגע להיות חלק ממכם קבוצה יקרה ואהובה. הוכחתם כמה גדול הלב של שמשון. שופט, דע את המקום שלך, זה לא רק משחק, זו עבודה של אנשים. מי ייתן את הדעת על זה עכשיו שרק נגמר ואנחנו נשלם את המחיר ביזיון”.