יום חמישי, 12.02.2026 שעה 22:46
ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

האמירה המשעשעת של דה פול לבת הזוג שלו

טיני, חברתו של אקס אתלטיקו מדריד, סיפרה בראיון על מקרה ביזארי שחלקה איתו אחרי הזכייה של ארגנטינה במונדיאל: "הוא אמר לי - אני אוהב אותך, מסי"

|
רודריגו דה פול וליאו מסי חוגגים (IMAGO)
רודריגו דה פול וליאו מסי חוגגים (IMAGO)

יותר מ-3 שנים חלפו מאז שליאו מסי וארגנטינה זכו בגביע העולם והסיפורים עדיין ממשיכים להגיע. כאוהדי הכדורגל אנחנו מכירים כבר את כל מה שהיה סביב המשחק, שלדעת רבים היה הגדול בהיסטוריה, בו האלבסטה ניצחו את צרפת בפנדלים, אבל כעת, אנחנו מקבלים עוד רגע שקרה אחרי הגמר, כשהפעם הוא ביזארי במיוחד.

אחד ה”פאוור קאפלים” הגדולים של עולם הכדורגל הם רודריגו דה פול וזמרת הארגנטינאית, טיני סטוסל. עכשיו, בת הזוג של הקשר, שליוותה אותו לכל אורך המונדיאל, מספרת על תקרית מצחיקה במיוחד, שאולי לא תפתיע רבים מהאוהדים, שקרתה בסיום החגיגות.

אז טיני סיפרה כי בלילה שבו זכתה ארגנטינה במונדיאל, דה פול חזר הביתה שפוך לחלוטין ואמר לה משפט שהותיר אותה המומה: “אחרי חגיגות הזכייה של ארגנטינה במונדיאל, רודריגו הגיע הביתה שיכור. הייתי צריכה לטפל בו כמו בתינוק כי הוא לא הפסיק לחגוג”, פתחה הזמרת.

ליאו מסי חוגג עם רודריגו דה פול (רויטרס)ליאו מסי חוגג עם רודריגו דה פול (רויטרס)

הבלבול של דה פול

אבל זה לא הסתיים שם. באותו רגע, סיפרה הזמרת, שהבינה לחלוטין את גודל המאורע, כי היא אמרה לדה פול “אני אוהבת אותך”, וזאת בעיקר כדי להרגיע אותו. אלא ששחקן אתלטיקו מדריד לשעבר השיב באופן ביזארי במיוחד: “גם אני אוהב אותך, מסי”.

כולם כבר מכירים את הקשר המיוחד של הקשר עם הפרעוש, כשרבים מכנים אותו שנים רבות כמאבטח של מסי, כבדיחה על כך שהוא נמצא איתו בכל מקום אליו הוא הולך ועל המראה המאיים שלו. עכשיו, עם הסיפור של טיני, בטוח שרבים לא מופתעים, שכן כיום השניים משתפים פעולה ביחד באינטר מיאמי.

