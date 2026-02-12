האמירה המשעשעת של דה פול לבת הזוג שלו

יותר מ-3 שנים חלפו מאז שליאו מסי וארגנטינה זכו בגביע העולם והסיפורים עדיין ממשיכים להגיע. כאוהדי הכדורגל אנחנו מכירים כבר את כל מה שהיה סביב המשחק, שלדעת רבים היה הגדול בהיסטוריה, בו האלבסטה ניצחו את צרפת בפנדלים, אבל כעת, אנחנו מקבלים עוד רגע שקרה אחרי הגמר, כשהפעם הוא ביזארי במיוחד.

אחד ה”פאוור קאפלים” הגדולים של עולם הכדורגל הם רודריגו דה פול וזמרת הארגנטינאית, טיני סטוסל. עכשיו, בת הזוג של הקשר, שליוותה אותו לכל אורך המונדיאל, מספרת על תקרית מצחיקה במיוחד, שאולי לא תפתיע רבים מהאוהדים, שקרתה בסיום החגיגות.

אז טיני סיפרה כי בלילה שבו זכתה ארגנטינה במונדיאל, דה פול חזר הביתה שפוך לחלוטין ואמר לה משפט שהותיר אותה המומה: “אחרי חגיגות הזכייה של ארגנטינה במונדיאל, רודריגו הגיע הביתה שיכור. הייתי צריכה לטפל בו כמו בתינוק כי הוא לא הפסיק לחגוג”, פתחה הזמרת.

ליאו מסי חוגג עם רודריגו דה פול (רויטרס)

הבלבול של דה פול

אבל זה לא הסתיים שם. באותו רגע, סיפרה הזמרת, שהבינה לחלוטין את גודל המאורע, כי היא אמרה לדה פול “אני אוהבת אותך”, וזאת בעיקר כדי להרגיע אותו. אלא ששחקן אתלטיקו מדריד לשעבר השיב באופן ביזארי במיוחד: “גם אני אוהב אותך, מסי”.

כולם כבר מכירים את הקשר המיוחד של הקשר עם הפרעוש, כשרבים מכנים אותו שנים רבות כמאבטח של מסי, כבדיחה על כך שהוא נמצא איתו בכל מקום אליו הוא הולך ועל המראה המאיים שלו. עכשיו, עם הסיפור של טיני, בטוח שרבים לא מופתעים, שכן כיום השניים משתפים פעולה ביחד באינטר מיאמי.