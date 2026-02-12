מכבי ת"א ערכה טקס לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל

מכבי תל אביב מארחת בהיכל ברגעים אלו את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג, כשלפני תחילת ההתמודדות ערכו הצהובים טקס לזכרו של דייויד פדרמן, מבעלי המועדון שהלך השבוע לעולמו, כשהשחקנים עלו עם חולצת חימום מיוחדת לזכרו.

פדרמן ז”ל, שהלך לעולמו בגיל 81, היה חלק מבעלי מכבי תל אביב, כשהחזיק ב-29%. לצדו, שמעון מזרחי, אודי רקנאטי וריצ’ארד דיץ, שהעלו לתקרת ההיכל דגל עם דיוקנו. צפו בתמונות.

אוהדי מכבי תל אביב עם שלט לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)

מייצג ההנצחה לדייויד פדרמן (רועי כפיר)

השחקנים בדקת דומיה לזכרו של דייויד פדרמן ז"ל (רועי כפיר)

שחקני מכבי תל אביב לפני הטקס (רועי כפיר)

דני פדרמן (רועי כפיר)

משפחת פדרמן בטקס (רועי כפיר)

דני פדרמן ודיאן בודירוגה (רועי כפיר)

נשיא היורוליג דיאן בודירוגה (רועי כפיר)

דני פדרמן, אחד מבעלי המועדון ובנו של דייויד, הגיע עם כל המשפחה, כולל הנכדים, אל הטקס, כל זאת כשהשבעה עדיין מתרחשת. זו הפעם הראשונה שהוא מגיע להיכל השנה, זאת בצל כל המחאות נגדו. מי שעוד כיבד בנוכחותו הוא נשיא היורוליג, דיאן בודירוגה.