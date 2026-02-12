אחרי הייז דייויס: הפועל ת"א סימנה את סאריץ'

אכזבה גדולה נרשמה בהפועל תל אביב מהבחירה של נייג’ל הייז דייויס, שבסופו של דבר לא יצטרף לקבוצה, אלא בחר לחתום לשנתיים וחצי בפנאתינייקוס. הפנים של האדומים כבר קדימה ועדיין יש רצון גדול לחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, כאשר ל-ONE נודע לראשונה על שם מסקרן במיוחד שעלה כאופציה.

מדובר בדאריו סאריץ’, הגבוה הקרואטי שמשחק כבר מספר שנים ב-NBA. סאריץ’ לאחרונה שיחק בסקרמנטו, אך עבר בטרייד לדטרויט והפיסטונס קיבלו החלטה לשחרר אותו, מה שסולל את הדרך שלו לקבל החלטה האם לחזור לאירופה, ופה הפועל תל אביב נכנסת לתמונה ותשמח לצרף אותו לקו הקדמי של איטודיס.

סאריץ’ (31, 2:08) משחק ב-NBA מאז 2016 כשהוא לבש את המדים של פילדלפיה, מינסוטה, פיניקס, אוקלהומה, גולדן סטייט, דנבר וסקרמנטו. לפני שיצא לליגה הטובה בעולם, הקרואטי שחק באנדולו אפס ואף זכה עם הטורקים באליפות ב-2015. בנוסף, היה בחמישיית הרוקיז ב-NBA ב-2017.

דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

עונת השיא שלו בארצות הברית הייתה ב-2017/18, אז רשם בממוצע 14.6 נקודות למשחק במדי פילדלפיה. בכללי, הוא רשם במשך חמש עונות ממוצע דו ספרתי של נקודות, וממוצעי הקריירה שלו ב-NBA הם 10.3 נקודות, 5.3 ריבאונדים ו-1.9 אסיסטים, כשהוא קולע ב-36% מעבר לקשת ו-44% בכללי מהשדה.