בגלל שאלה על טוטנהאם: רובי קין נטש ראיון

לא אהב את זה. רובי קין נטש באמצע ראיון בהונגריה, לאחר שנשאל שאלה שפחות התחבר אליה בקשר לעתידו. אחרי פיטוריו של תומאס פרנק מטוטנהאם, באנגליה החלו דיווחים על כך שאקס מכבי תל אביב ומאמן פרנצווארוש בהווה הוא אחד המועמדים להחליפו.

פרנצווארוש של קין ניצחה אתמול (רביעי) 0:4 במסגרת הגביע ההונגרי, כשלאחר מכן הגיע האירי, שהוא גם אגדת התרנגולים, לעמדת הראיונות. אותו עיתונאי כמובן לא יכול היה שלא להתייחס לספוקלציות ושאל את רובי האם הוא מצפה לקבל הזדמנות רשמית מהמועדון הלונדוני. קין השיב לו: “אני לא יכול לשלוט בשמועות”, ומיד לאחר מכן עזב במהירות את מקומו ליד המיקרופון כאחד שנראה לא מרוצה וכועס.

באירלנד ניתחו את המקרה עם קין: “זו הייתה תגובה מסקרנת, שלפחות רמזה שרובי קין מודע לקשרים לתפקיד בטוטנהאם. נכון לעכשיו, מעט מאוד מידע קונקרטי צץ מאחורי הקלעים בצפון לונדון, על רקע חששות ממשיים שהמועדון עלול להיות בסכנת ירידה אם המגמה הנוכחית תימשך”.

רובי קין (רויטרס)

העונה של קין ופרנצווארוש, והמצב העגום של טוטנהאם

כדי להבין מה עומד מבחינת קין על הפרק, ראוי לבחון את המצב של קבוצתו ההונגרית וזו שהוא קושר אליה מאנגליה. בליגה המקומית, פרנצווארוש בה משחקים כזכור גם שני הישראלים גבי קניקובסקי ומוחמד אבו פאני, נמצאת כרגע במקום הראשון בטבלה.

מנגד, בפרמייר ליג, טוטנהאם נמצאת במקום ה-16 ורחוקה רק חמש נקודות מווסטהאם שמתחת לקו האדום. התרנגולים עם מאזן רע מאוד העונה של לא פחות מ-11 הפסדים, שמונה תוצאות תיקו ושבעה ניצחונות בלבד.