יום חמישי, 12.02.2026 שעה 21:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
5212-6319הפועל בנות קטמון1
4617-8319מ.ס. קרית גת2
2632-3319מכבי חולון3
2534-3218מכבי כשרונות חדרה4
2536-2819אסא ת"א5
1530-1518הפועל רעננה6
1056-1419פנתרות אשדוד7
765-1419מ.כ. רמת השרון8

קטמון הביסה את חדרה, חולון גברה על רמה"ש

הירושלמיות רשמו 0:5 בחוץ, חולוניה ניצחה 3:4 משער עצמי בדקה ה-89. קריית גת ומכבי אס"א תל אביב נפרדו ב-2:2 דרמטי, אשדוד ורעננה סיימו ב-0:0

|
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (רדאד ג'בארה)
שחקניות הפועל קטמון ירושלים חוגגות (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-19 של ליגת העל לנשים התקיים היום (חמישי), כאשר מכבי חולון גברה 3:4 על מ.כ רמת השרון, הפועל קטמון ירושלים הביסה 0:5 את מכבי כשרונות חדרה, מ.ס קריית גת ומכבי אס”א תל אביב נפרדו בשוויון 2:2 והמשחק בין מכבי פנתרות אשדוד להפועל רעננה הסתיים גם ללא הכרעה עם 0:0.

מכבי חולון - מ.כ רמת השרון 3:4

משחק מרהיב היה היום באצטדיון הקוממיות שבחולון, המארחת עלתה ליתרון משער של רביד כהן בדקה ה-6. מנגד צמד של ורד כהן (24', 38' פנדל) קבע מהפך, חולוניה חזרה להוביל ועלתה ל-2:3 בזכות שערים של מארי גוסי (73'), ראיזה סנטוס דה סילבה (75'). רמת השרון הצליחה להשוות בדקה ה-83 מרגליה של אימקיולט מסיפה, אך השער האחרון במשחק היה של המארחת מגול עצמי של ליטל כהן בדקה ה-89.

מכבי כשרונות חדרה - הפועל קטמון ירושלים 5:0

האדומות הביסו את המארחת במתחם האימונים בחדרה כאשר דוריס בואדואה (12') וסמדר כהן (15') כבשו במחצית הראשונה. בחצי השני הצטרפו לחגיגה שירה אלינב (55'), רחל שטיינשניידר (88') וקרול קורודוזו (95').

שחקניות מכבי חולון חוגגות (ראובן שוורץ)שחקניות מכבי חולון חוגגות (ראובן שוורץ)

מ.ס קריית גת - מכבי אס"א תל אביב 2:2

משחק צמוד ושוויוני היה באצטדיון טוטו רגב אשר בלוד. המחצית הראשונה הייתה ללא שערים אך החצי השני החל עם יתרון כפול של האורחת משערים של נייטיאלי קוסטה קוריאה (56') ורעות רווחה (66'). מנגד, המארחת לא אמרה נואש והשוותה בדקות הסיום מצמד של צ'ואנה פרשס מורפי (75', 88').

מכבי פנתרות אשדוד - הפועל רעננה 0:0

המשחק המאכזב הגיע מאצטדיון הי”א באשדוד, כאשר רעננה ואשדוד נפרדו בתיקו ללא שערים שהביא נקודה לשני הצדדים.

