בן שמעון: המטרה המרכזית - העפלה ליורו 2028

נקבעו היריבות של נבחרת ישראל בליגת האומות. הנבחרת הוגרלה מדרג 1 לבית 3 בליגה B והיא תפגוש כמה יריבות לא קלות בכלל, בדמותן של אוסטריה, אירלנד וקוסובו. המשחקים יתקיימו בין ספטמבר לנובמבר 2026.

המאמן רן בן שמעון הגיב לתוצאות: “הגרלה מאתגרת עם נבחרות מצוינות. המוקד מבחינתי הוא תמיד בנבחרת שלנו ובאיכויות הגבוהות שלה. אני מאמין גדול ביכולת שלנו להמשיך להתקדם לעבר המטרה המרכזית - יורו 2028.

ֿ”ליגת האומות היא אחת הדרכים להגיע לשם ונעשה הכל כדי למצות גם את הנתיב הזה. הציפייה שלי מעצמי ומהשחקנים בקמפיין השלישי יחד שלנו היא להצטיין במה שאנחנו טובים בו ולתקן את מה שהצבנו לעצמנו כטעון שיפור. ומעל לכל, התקווה לחזור ולארח בארץ כבר את המשחק הראשון בספטמבר. זה חסך עצום עבורנו ואני מאמין בכל לבי שעם קהל נפלא ודוחף, בבית האמיתי והיחיד שלנו, נדע להגשים את חלום יורו 2028”.

רן בן שמעון (עמרי שטיין)

שינו זוארץ: המחשבה על משחק בישראל מרגשת

גם שינו זוארץ, יו”ר ההתאחדות לכדורגל, הגיב: “אין הגרלות קלות בדרגים האלה, זה אולי פחות זוהר מדרג א’ אבל לא בהכרח קל ממנו. הצבנו לעצמנו, לצוות ולשחקנים את ההעפלה ליורו 2028 כמטרה הברורה ואין לי העדפה כלשהי אם זה יהיה דרך ליגת האומות או המוקדמות, ובלבד שנהיה שם.

“נמשיך להעמיד לרשות הנבחרת את התנאים המיטבים לטובת השגת המטרה. אחד מהם, ברור לי, הוא החזרה לארח בארץ. אמשיך לעשות לילות כימים כדי שזה יקרה מהר ככל האפשר. המחשבה על משחק בית בישראל עם אצטדיון מלא מרגשת מאין כמותה”.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

דסה: לא חוששים מאף נבחרת

קפטן הנבחרת, אלי דסה, גם דיבר אחרי ההגרלה: "הגרלה לא פשוטה אבל אנחנו לא חוששים מאף נבחרת. עבורי זה כבוד ענק ללבוש את מדי הנבחרת כל קמפיין מחדש. נכבד את כל היריבות, נשמור על צניעות ועבודה קשה בשטח, ונבוא מוכנים מנטלית ופיזית.

“יורו 2028 זו מטרה אפשרית ולא רחוקה עבורנו. נתכונן שלב אחרי שלב, נהיה ראליים אבל שאפתניים וננסה להוביל את הנבחרת לשם בזכות קור רוח, משמעת וכישרון. התקווה הכי גדולה היא שנחזור לארח בישראל, לאחר כמעט 3 שנים. אנחנו מתגעגעים לאוהדים שלנו שתומכים ומעודדים".

אלי דסה (ראובן שוורץ)

סולומון: זה הזמן שלנו להראות אופי

גם מנור סולומון דיבר: "אנחנו יודעים שכל משחק בליגת האומות הוא מבחן חשוב כי יש רק 6 משחקים, וזה הזמן שלנו להראות אופי. אנחנו לא ממעיטים בערך של אף נבחרת אבל גם מגיעים בלי חששות.

מנור סולומון (שחר גרוס)

“זה לא סוד שיורו 2028 זו המטרה הגדולה שלנו: זהו חלום לאומי להשיג לראשונה כרטיס לאליפות אירופה, ולכן כל אימון וכל משחק עכשיו חשובים בדרך לשם. כולנו תקווה שנוכל לארח משחקים בישראל ולקבל את התמיכה שכל כך התגעגענו אליה."