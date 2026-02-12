יום חמישי, 12.02.2026 שעה 20:29
כדורגל עולמי  >> ליגת האומות

"תרחיש אימים, ההגרלה גרמה למצב לא נעים"

בתקשורת באירלנד הגיבו למפגש הצפוי עם נבחרת ישראל: "זו כנראה מילה שלא מתאימה לדילמה". עם זאת, ההתאחדות האירית הודיעה כי היא תקיים את המשחק

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

אמנם המלחמה עם עזה די נגמרה במדינה שלנו, אבל עדיין בלא מעט מקומות בעולם לא אוהבים את ישראל ומרבים להקפיד להדגיש את זה בכל הזדמנות, וזה נגרר גם לספורט. ההגרלה של ליגת האומות התקיימה היום (חמישי) וישראל קיבלה את אוסטרליה, אירלנד וקוסובו עבור רן בן שמעון וחניכיו.

מתוך המדינות הללו, אין ספק שבאירלנד פחות מחבבים אותנו בלשון המעטה, ואחד העיתונאים הבכירים במדינה, דניאל מקדונל, הביע את דעתו מיד עם סיום ההגרלה.

“פטריק ויירה מכניס את אירלנד לבית בליגת האומות עם ישראל, תרחיש הסיוט של ה-FAI, למרות שמילה זו כנראה לא מתאימה לדילמה שעומדת בפני ארגון כדורגל בהתחשב בנושא כאן”, הוא כתב.

אליאל פרץ, אור בלוריאן ועידן נחמיאס (ראובן שוורץ)אליאל פרץ, אור בלוריאן ועידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

“הגרלת ליגת האומות שמה את אירלנד בבית ‘לא נעים’”, נכתב באתר ‘balls.ie’. ההתאחדות האירית מיהרה להגיב, ושחררה הצהרה רשמית שלא הותירה מקום לספק: “ההתאחדות האירית לכדורגל מאשרת שנבחרת אירלנד תקיים את המשחק הצפוי שלה במסגרת ליגת האומות נגד ישראל”.

מחאות ענק, דגלי פלסטין ופעולות שיבוש

כזכור, בנובמבר 2025 נחצה קו אדום ביחסים הספורטיביים בין המדינות. כבאסיפה כללית יוצאת דופן של התאחדות הכדורגל האירית (FAI), הצביעו החברים ברוב מוחץ של 74 תומכים מול 7 מתנגדים בלבד בעד בקשה רשמית מאופ"א להשעות את ישראל מכל התחרויות.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

המקרה הזכור מהתקופה האחרונה הגיע מכיוון הכדורסל, כאשר נבחרת הנשים של אירלנד סירבה ללחוץ את ידי השחקניות הישראליות במוקדמות היורובאסקט, כשארגוני אוהדים באירלנד, ובראשם ארגוני האולטראס, דוחפים לכך שכל הגעה של נבחרת ישראלית לדבלין תלווה במחאות ענק, הנפת דגלים פלסטיניים ביציעים ופעולות שיבוש.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */