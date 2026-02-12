"תרחיש אימים, ההגרלה גרמה למצב לא נעים"

אמנם המלחמה עם עזה די נגמרה במדינה שלנו, אבל עדיין בלא מעט מקומות בעולם לא אוהבים את ישראל ומרבים להקפיד להדגיש את זה בכל הזדמנות, וזה נגרר גם לספורט. ההגרלה של ליגת האומות התקיימה היום (חמישי) וישראל קיבלה את אוסטרליה, אירלנד וקוסובו עבור רן בן שמעון וחניכיו.

מתוך המדינות הללו, אין ספק שבאירלנד פחות מחבבים אותנו בלשון המעטה, ואחד העיתונאים הבכירים במדינה, דניאל מקדונל, הביע את דעתו מיד עם סיום ההגרלה.

“פטריק ויירה מכניס את אירלנד לבית בליגת האומות עם ישראל, תרחיש הסיוט של ה-FAI, למרות שמילה זו כנראה לא מתאימה לדילמה שעומדת בפני ארגון כדורגל בהתחשב בנושא כאן”, הוא כתב.

אליאל פרץ, אור בלוריאן ועידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

“הגרלת ליגת האומות שמה את אירלנד בבית ‘לא נעים’”, נכתב באתר ‘balls.ie’. ההתאחדות האירית מיהרה להגיב, ושחררה הצהרה רשמית שלא הותירה מקום לספק: “ההתאחדות האירית לכדורגל מאשרת שנבחרת אירלנד תקיים את המשחק הצפוי שלה במסגרת ליגת האומות נגד ישראל”.

מחאות ענק, דגלי פלסטין ופעולות שיבוש

כזכור, בנובמבר 2025 נחצה קו אדום ביחסים הספורטיביים בין המדינות. כבאסיפה כללית יוצאת דופן של התאחדות הכדורגל האירית (FAI), הצביעו החברים ברוב מוחץ של 74 תומכים מול 7 מתנגדים בלבד בעד בקשה רשמית מאופ"א להשעות את ישראל מכל התחרויות.

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

המקרה הזכור מהתקופה האחרונה הגיע מכיוון הכדורסל, כאשר נבחרת הנשים של אירלנד סירבה ללחוץ את ידי השחקניות הישראליות במוקדמות היורובאסקט, כשארגוני אוהדים באירלנד, ובראשם ארגוני האולטראס, דוחפים לכך שכל הגעה של נבחרת ישראלית לדבלין תלווה במחאות ענק, הנפת דגלים פלסטיניים ביציעים ופעולות שיבוש.