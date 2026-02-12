הנבחרות שיפגשו את ישראל בליגת האומות

אחרי שגם בית מוקדמות גביע העולם הותיר את נבחרת ישראל רק עם החלום להעפיל לטורניר גדול לראשונה משנת 1970, נפתחה לכחולים-לבנים היום (חמישי) דלת נוספת אל עבר הגשמתו, הפעם במטרה לרשום הופעה היסטורית ביורו עם הגרלת דרג ב’ בליגת האומות, אליו שויכו יחד כשהנבחרת הלאומית הוגרלה בראשות הבית.

כזכור, רן בן שמעון וחניכיו שבו אל הדרג השני אחרי שסיימו אחרונים בבית עם איטליה, בלגיה וצרפת. ליגת האומות, שתחל בספטמבר עם ארבעה משחקים, תפגיש בין הנבחרת הלאומית לאוסטריה, אירלנד וקוסובו שיעמדו בתור על מנת למנוע ממנה להגיע לראשונה לאליפות אירופה. הכירו את היריבות.

אוסטריה

שחקני אוסטריה בטירוף (IMAGO)

הנבחרת של ראלף רנגניק, שהעפילה למונדיאל הקרוב אחרי קמפיין מוקדמות נפלא ותפגוש בשלב הבתים את אלופת העולם ארגנטינה, היא נבחרת קבע בטורנירים האחרונים. באליפות אירופה האחרונה, האוסטרים הודחו בשלב שמינית הגמר אחרי שהפסידו 2:1 לטורקיה. בטורניר לפני כן, היא הודחה בתוצאה זהה לאיטליה, שסיימה כזוכה בסיום. מלך שערי הנבחרת, מרקו ארנאוטוביץ’, ינסה להוביל את נבחרתו פעם נוספת למפעל. יחד איתו כמובן עתידים להופיע קונראד ליימר מבאיירן מינכן ומרסל סביצר מבורוסיה דורטמונד, כשכשירותו של דויד אלאבה מרחפת באוויר לקראת הקמפיין.

אירלנד

שחקני אירלנד לא יודעים את נפשם (רויטרס)

מאז 2016 לא ביקרו האירים באליפות אירופה. כעת, זה קרוב לביתם, כשהם רק צריכים לעבור את הגבול על מנת להגיע לאנגליה, והם רוצים לחזור לבמה הגדולה ולקבל את התמיכה מהקהל. יחד עם הבלם והקפטן של ברנטפורד ניית’ן קולינס והשוער קיווין קלהר, שמשחק יחד איתו בדבורים, הצליחו לעשות את הבלתי ייאמן ולהעפיל לפלייאוף העלייה למונדיאל על חשבון הונגריה. בהתקפה, ניתן לשים לב לטרוי פארוט, חלוצה של אלקמאר המשתף פעולה עם אקס מכבי תל אביב ווסלי פטאצ’י.

קוסובו

אלי דסה מול קוסובו במפגש הקודם בין הצדדים (IMAGO)

אחרי המפגשים בין שני הצדדים במוקדמות היורו הקודמים, הקוסוברים חוזרים לפגוש את הכחולים לבנים במטרה לרשום הישג משלהם: להעפיל לראשונה ליורו. עם צמד החלוצים ודאט מוריצ’י ופיסניק אסלאני ממיורקה והופנהיים בהתאמה, יחד עם הקיצוני המוכשר של יובנטוס, אדון ז’גרובה, הנבחרת שהוקמה מחדש באופן רשמי רק ב-2014 רוצה להמשיך את הצמיחה המטאורית. גם ההגנה מורכבת מאלוף איטליה, אמיר רחמני, כמו גם מרגים וויוודה מקומו וארנו מיוריץ’ בין הקורות מססואולו.