יום חמישי, 12.02.2026 שעה 20:29
כדורגל עולמי  >> ליגת האומות

ספרד תפגוש את אנגליה, צרפת בבית עם איטליה

הושלמה הגרלת ליגת האומות, והיא סיפקה לנו את שחזור גמר היורו, כשגם קרואטיה וצ'כיה יצטרפו. גרמניה הוגרלה עם הולנד, פורטוגל עם נורבגיה ודנמרק

ג'וד בלינגהאם מול פביאן רואיז בגמר יורו 2024 (IMAGO)
מלבד ההגרלה של ישראל, קיבלנו הערב (חמישי) את תמונת הבתים המלאה של ליגת האומות, כשבמוקד שחזור גמר יורו 2024, כשאנגליה וספרד הוגרלו יחד לבית 3 של ליגה A. מפגשים פיקנטיים נוספים מצפים לנו כשגרמניה תשחק מול הולנד, ובנוסף צרפת, איטליה ובלגיה ישחקו גם הן יחדיו, בשחזור הבית הישראלי של המהדורה הקודמת.

נזכיר שמלבד ארבעה כרטיסים שיחולקו דרך ליגת האומות, שאר המקומות ליורו יקבעו בדרך המסורתית, הלא היא מוקדמות יורו 2028, שיחלו במרץ 2027. הטורניר עצמו יתקיים באי הבריטי, כשהמדינות שיזכו בכבוד לארח את המשחקים יהיו אנגליה, אירלנד, סקוטלנד ו-ווילס. הגמר הגדול יתקיים באצטדיון וומבלי האייקוני.

אצטדיון וומבלי בלונדון (רויטרס)אצטדיון וומבלי בלונדון (רויטרס)

ההגרלה המלאה

ליגה A
בית 1: צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה.
בית 2: גרמניה, הולנד, סרביה ויוון.
בית 3: ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ’כיה.
בית 4: פורטוגל, דנמרק, נורבגיה ו-ווילס.

ליגה B
בית 1: סקוטלנד, שווייץ, סלובניה וצפון מקדוניה.
בית 2: הונגריה, אוקראינה, גאורגיה וצפון אירלנד.
בית 3: ישראל, אוסטריה, אירלנד וקוסובו.
בית 4: פולין, בוסניה, רומניה ושבדיה.

ליגה C
בית 1: אלבניה, פינלנד, בלארוס וסן מרינו.
בית 2: מונטנגרו, ארמניה, קפריסין ולטביה/גיברלטר.
בית 3: קזחסטן, סלובקיה, איי פארו ומולדובה.
בית 4: איסלנד, בולגריה, אסטוניה ולוקסמבורג/מלטה.

ליגה D
בית 1: גיברלטר/לטביה, מלטה/לוקסמבורג ואנדורה.
בית 2: ליטא, אזרבייג’אן וליכטנשטיין.

