יום חמישי, 12.02.2026 שעה 21:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

"בכדורגל תמיד יש לך הזדמנות לבוא ולתקן"

מאמן מכבי חיפה ברק בכר דיבר לקראת המפגש מול בני סכנין בראשון: "אנחנו אחרי משחק פחות טוב וחשוב מאוד לתקן". רטנר: "נעשה הכל להביא 3 נק' בבית"

|
ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)
ברק בכר (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אחרי איבוד הנקודות בטדי נגד הפועל ירושלים, תפגוש מכבי חיפה את בני סכנין בסמי עופר ביום ראשון (20:15), למפגש בין שתי קבוצות שחייבות לרשום ניצחון. הירוקים יקוו לעשות צעד נוסף אל עבר הבטחת המקום בפלייאוף העליון ולצמצם פערים מהפסגה, בעוד היריבה תרצה לשמור על סיכוי להיכנס לשם בעצמה.

לקראת ההתמודדות, מאמן הקבוצה ברק בכר דיבר: “פייר נפצע ממש לקראת סוף האימון, תאקל שהוא עשה, משהו שהיה קשה למנוע. חשבנו שזה פחות חמור, אבל אחרי זה התבשר לנו שהוא גמר את העונה. דיברתי איתו אתמול בלילה, הוא אמר ‘אני אעשה את השיקום ואחזור הכי חזק והכי מהר שיש’. 

“אני שמח לראות שלמרות שזו בשורה לא נעימה, שהוא נחוש לחזור והוא בסדר. אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, נעמוד לצידו לכל מה שהוא צריך בשלבי השיקום וגם אחריו. ככה המועדון נוהג תמיד”.

פיר קורנו (עמרי שטיין)פיר קורנו (עמרי שטיין)

על החזרה לסמי עופר: “כיף לחזור. לאווירה, לקהל הביתי שלנו, למרות שבכל אצטדיון אנחנו מרגישים אותו. אנחנו אחרי משחק פחות טוב, עם תוצאה פחות טובה, וחשוב מאוד לתקן. מה שיפה בכדורגל זה שתמיד יש לך הזדמנות לבוא ולתקן, אנחנו נרצה לעשות את זה כבר במשחק הזה”.

“מקווים שהקהל יבוא בכל הכוח ויעזור לנו להביא נקודות”

גם הקשר הצעיר נבות רטנר התייחס להתמודדות הקרובה: “אנחנו מתכוננים כמו לכל משחק. אנחנו כמובן רוצים לחזור למסלול הניצחונות, נעשה הכל כדי להביא שלוש נקודות בבית. אנחנו יודעים שיש לנו עוד מפגשים מול הקבוצות שבמאבק הכניסה לפלייאוף ואנחנו מוכנים למשחקים האלה במאה אחוז, כמו לכל משחק. אנחנו רוצים לחזור למסלול הניצחונות ולהביא שלוש נקודות הביתה”.

נבות רטנר (עמרי שטיין)נבות רטנר (עמרי שטיין)

על הקהל: “הוא כמו השחקן ה-12 שלנו, הוא נותן לנו את הביטחון והגב שאנחנו צריכים ואנחנו מקווים שהוא יבוא בכל הכוח ביום ראשון ויעזור לנו להביא את הנקודות הביתה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */