ממשיך להסתבך: אישומי אונס נוספים נגד פארטי

תומאס פארטי, כדורגלן ארסנל לשעבר, ממשיך להסתבך. דיווח מהיום (חמישי) מדבר על כך שפארטי מואשם בשני סעיפי אונס נוספים נגד מתלוננת חדשה לכאורה. זה מגיע לאחר שהשחקן בן ה-32 כפר בעבר בחמישה סעיפי אונס נגד שתי נשים, ובסעיף אחד של תקיפה מינית של לאישה שלישית.

משמעות הדבר היא שפארטי, קשר נבחרת גאנה ו-ויאריאל הספרדית, מואשם כעת בעבירות מין בארבע נשים. שני האישומים החדשים קשורים לעבירות שבוצעו לכאורה ב-2020. התלונות הוגשו באוגוסט האחרון.

האישומים הוגשו בעקבות חקירת משטרה ארוכה. פארטי צפוי להופיע בבית המשפט בווסטמינסטר ב-13 במרץ לדיון ראשון בנוגע לשני האישומים החדשים. השחקן הגנאי שוחרר בערבות מותנית בבית המשפט.

תומאס פארטיי (IMAGO)

העבירות לכאורה, בהן הואשם בשנה שעברה, התרחשו בין השנים 2021 ו-2022, כאשר שיחק בארסנל מצפון לונדון. הוא הואשם ארבעה ימים לאחר שעזב את ארסנל, כאשר חוזהו פג בסוף יוני. העבירות בגינן מואשם פארטי בוצעו בבריטניה ובספרד.

"מכחיש את כל האישומים נגדו"

האישומים הוגשו בעקבות חקירה שהחלה בפברואר 2022 לאחר שהמשטרה קיבלה לראשונה דיווח על אונס. המשפט צפוי להתקיים תחת שופט בית המשפט העליון ב-2 בנובמבר השנה. עורכת דינו, ג'ני וילטשייר, אמרה בעבר שהוא "מכחיש את כל האישומים נגדו" וכי הוא מברך על "ההזדמנות לטהר סוף סוף את שמו".

מאז שעזב את הפרמייר ליג, פארטי משחק כאמור בספרד בויאריאל, אליה הצטרף בקץ האחרון בחוזה לעונה אחת, כאשר החוזה נחתם לאחר שהקשר הואשם באונס. לארסנל הצטרף פארטי תמורת 45.3 מיליון ליש"ט מאתלטיקו מדריד באוקטובר 2020 וערך 130 הופעות בפרמייר ליג.