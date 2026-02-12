מודיעין וקרית גת בורחות בצמרת הארצית לנוער

המחזור ה-17 במחוז הדרומי של הליגה הארצית התפרש על שישה ימים, כשהתוצאות שהושגו במשחקים בהם נטלו חלק קבוצות הצמרת הביאו לכך שהיתרון של שתי הראשונות, קבוצות "צו פיוס" של מכבי קרית גת ועירוני מודיעין, שמוליכות את הטבלה ברוב שלבי העונה, לבין שתי הדולקות אחריהן, קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמישב פ"ת ועליה כפר סבא, צמח לשבע נקודות.

מנגד, בתחתית סטטוס קוו. קבוצת "צו פיוס" של מ.כ אור יהודה ממשיכה להקדים בחמש נקודות את המדורגות מתחת לקו האדום - בני יפו והפועל קרית אונו, ובשבע נקודות את נועלת הטבלה, בני אילת, שהפסידה 3:1 במשחק הביתי מול כפר יונה, בו נשלפו כרטיסים אדומים רבים לשחקנים משתי הקבוצות, הן בשל עבירות אגרסיביות שבוצעו במשחק, עימותים עם השופטים ועימותים בין שחקני הקבוצות. בית הדין של ההתאחדות דחה את הדיון בעניין לשבוע הבא.

מהפכים ושערים בבת חפר

מכבי עמק חפר, העולה החדשה, ניצחה אמש (רביעי) 3:4 את עליה כפר סבא, השלישית בטבלה, שהצליחה לחולל מהפך ולמחוק יתרון של שני שערים, אך עמק חפר לעשות מהפך משלה וזכתה בכל הקופה.

מכבי עמק חפר (צילום ולדי מויסייב)

עמק חפר עלתה ליתרון 0:2 בשלב מוקדם, בזכות שערים שכבשו שני שחקנים ילידי 2008: אבי איון (12) ונועם צרור (26) - מלך שערי הקבוצה, אליו נחזור בהמשך.

שתי הקבוצות שיחקו במשחק ההפכים במחצית השנייה. כפר סבא הצליחה לכבוש שלושה שערים בתוך עשר הדקות, שבין הדקה ה-55 וה-65, מתוצרת שני שחקנים ילידי 2007: אליאב דרבה מלך שערי הקבוצה, כבש את הראשון והשלישי שבהם והעלה את מאזנו ל-16 שערים, בין לבין רועי דמיציאן כבש את שערו השלישי העונה.

כפר סבא מצאה עצמה ביתרון 2:3, אך עמק חפר הצליחה להתאושש עם שערים בדקות האחרונות מרגליהם של הלל לנדאו (2007) ונועם צרור - שבשערו ה-12 חולל מהפך והעניק לעמק חפר ניצחון 3:4 דרמטי, שמציב את חניכיו של ירון שיש ביתרון של 10 נקודות מהקו האדום.

קרית גת ומודיעין בורחות

מכבי קרית גת שמרה בתחילת השבוע על מקומה בפסגה, עם ניצחון 0:3 ביתי על השלישי בטבלה, מכבי עמישב פ"ת לקרית גת יחס שערים עדיף על פני עירוני מודיעין, שניצחה 0:3 (אביחי יחיא, רויץ כן ועידן חיון) את מ.כ אור יהודה, משורותיה הורחקו שני שחקנים במהלך המחצית הראשונה.

מכבי קרית גת נוער (צילום ולדי מויסיי)

בשורות קרית גת ערך הופעת בכורה הקשר, רפאל כהן (2007), שחזר למועדון אחרי מספר עונות מוצלחות בבני יהודה ת"א. בשתי העונות האחרונות כהן היה שחקן הרכב קבוע, אך בחר לחזור הביתה מתוך ראיה עתידית להשתלב בקבוצת הבוגרים של המועדון, שעתידה להעפיל לליגה הלאומית.

בהופעת הבכורה זכה השחקן לכבוש שער, זה קרה בדקה ה-38, לאחר שהקפטן ומלך שערי הקבוצה תומר דורזי (2007) הוכשל ברחבה, ואת בעיטת הפנדל ביצע כהלכה רפאל כהן. במחצית השנייה צמד שערים שכבש תומר דורזי (53’ ,88’) העלו את מאזן השערים של השחקן ל-16 שערים וקבעו את תוצאת המשחק.

בני סיתלכיל, מאמנה של עירוני מודיעין, שבע רצון ממצבה של קבוצתו ומציב מטרות חשובות לעתיד: "עונה מאתגרת, ומעניינת עוברת עלינו. אנחנו עובדים קשה כדי להשתפר ולמנף את הקבוצה כמה שיותר גבוה - בענווה ועם מטרה לעלות ליגה, יחד עם מטרה לא פחות חשובה - להעלות שחקנים לקבוצת הבוגרים. אנחנו משתדלים להתרכז בעצמנו, להיות תלויים אך ורק בנו כדי להשיג את המטרות שלנו".

שחקני עירוני מודיעין ובני סיתלכול (באדיבות הקבוצה)

דוד שלמה, מאמנה של קרית גת והמנהל המקצועי של החטיבה העליונה, אמר בסיום: "אני מאוד גאה בשחקנים שלי, שנמצאים בתקופה טובה בזכות ולא בחסד. אנחנו רוצים להמשיך קדימה וכבר חושבים על המשחק הבא שמבחינת השחקנים וההכנה הוא הגמר הבא. מבחינתנו יש כרגע מטרה אחת וזה לעלות ליגה ונעשה הכל כדי שזה יקרה וכרגע זה בכיוון טוב ונכון. אני רוצה להקדיש את הניצחון לאשתי היקרה, שמרית, שתומכת המון. בלי תמיכה מהבית, כל הפרויקט הזה לא היה קורה".