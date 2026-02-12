מאמן העבר של טוטנהאם: הם לא מועדון גדול

לאחר שטוטנהאם הודיעה על פיטוריו של תומאס פרנק מאימון הקבוצה אתמול (רביעי), התראיין היום קודמו בתפקיד, אנג' פוסטקוגלו. אקס התרנגולים מתח ביקורת על אסטרטגיית ההעברות של טוטנהאם וטען כי קבוצתו לשעבר "אינו מועדון גדול" בעקבות פיטוריו של מחליפו.

פרנק, שהחליף את פוסטקוגלו כמאמן הראשי בקיץ שעבר, פוטר ביום רביעי, כאשר טוטנהאם נמצאת חמש נקודות בלבד מעל הקו האדום בפרמייר ליג, מצב דומה למצב בו היה המועדון הלונדוני עם האוסטרלי על הקווים.

בשיחה בפודקאסט בריטי, פוסטקוגלו שיבח את המתקנים של המועדון, אך אמר כי היו לו מגבלות כלכליות שגרמו לכך שהמועדון לא היה יכול להחתים את המטרות העיקריות שלו, כמו פדרו נטו, בריאן אמבומו, אנטואן סמניו ומארק גוהאי, ב-2024.

תומאס פרנק, גם לא שרד בטוטנהאם (IMAGO)

"כשמסתכלים על ההוצאות שלהם ובמיוחד על מבנה השכר שלהם, הם לא מועדון גדול", אמר פוסטקוגלו והוסיף: "ראיתי את זה כי, כשניסינו להחתים שחקנים, לא חיפשנו את השחקנים האלה". כזכור, החלוץ הפורטוגלי נטו הצטרף לצ'לסי תמורת 54 מיליון ליש"ט ב-2024, אמבומו עבר למנצ'סטר יונייטד תמורת 65 מיליון ליש"ט בקיץ שעבר, בעוד סמניו וגוהאי עברו למנצ'סטר סיטי תמורת 85 מיליון ליש"ט יחד רק בחודש שעבר.

"כדי לנצח אתה חייב לקחת סיכונים"

פוסטקוגלו הוביל את טוטנהאם למקום החמישי בפרמייר ליג במהלך עונתו הראשונה כמאמן, אך פוטר לאחר שסיים במקום ה-17 בעונה שלאחר מכן. עם זאת, הוא סיים את 17 שנות ההמתנה לתואר של המועדון עם זכייה בליגה האירופית ב-2025 נגד מנצ’סטר יונייטד, זכייה עליה חלמו התרנגולים במשך שנים רבות.

האוסטרלי הוסיף: "אני חושב שהם לא הבינו שכדי לנצח באמת, אתה צריך לקחת סיכונים. הרגשתי שטוטנהאם כמועדון אומר 'אנחנו אחד הגדולים', והמציאות היא שאני לא חושב שהם כאלה”.

טוטנהאם: "לא מועדון גדול" (IMAGO)

"זה מועדון מוזר"

מאז עזיבתו של מאוריסיו פוצ'טינו ב-2019, טוטנהאם מינתה לא פחות מחמישה מאמנים בשבע שנים. ז'וז’ה מוריניו לקח את הפיקוד בין 2019 ל-2021, אך פוטר ימים ספורים לפני גמר גביע הליגה נגד מנצ'סטר סיטי. תקופת כהונתו של מחליפו, נונו אספריטו סנטוס, נמשכה רק ארבעה חודשים, בעוד שאנטוניו קונטה מתח ביקורת על הנהלת המועדון וקרא לשחקניו "אנוכיים" לפני שפוטר לאחר 16 חודשים בתפקיד.

יורשו, פוסטקוגלו, פוטר בקיץ שעבר, בעוד שפרנק החזיק מעמד פחות משנה מחוזהו לשלוש שנים. האוסטרלי, שפוטר על ידי נוטינגהאם פורסט לאחר 39 ימים בלבד בתפקיד מוקדם יותר העונה, הטיל ספק האם פרנק היה מודע לאופן שבו הדברים יפעלו כשהוא קיבל את התפקיד.

"אתה יודע שהוא לא יכול להיות הבעיה היחידה במועדון, זה מועדון מוזר, טוטנהאם”, אמר והוסיף: "היא ביצעה שינוי משמעותי בסוף השנה שעברה, לא רק איתי אלא גם עם עזיבתו של יו"ר הקבוצה דניאל לוי, ויצרה סביבה של אי ודאות”.

ז'וז'ה מוריניו, גם המיוחד לא שרד (רויטרס)

המאמן הוותיק סיכם בסיום: "אין ערובה לאיזה מאמן אתה מביא. היו שם מאמנים ברמה עולמית והם לא הצליחו. ומסיבה כלשהי? תומאס נכנס ומה המטרה שלו? מה המטרה של המועדון? אם אתה הולך לעשות שינוי משמעותי כזה, אתה צריך להבין שתהיה שם חוסר יציבות מסוים. האם תומאס ידע שהוא נכנס לזה? אני לא יודע”.