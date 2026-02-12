פיינורד הודיעה על החתמתו של ראחים סטרלינג

רכש ענק לפיינורד, שהודיעה כי ראחים סטרלינג חותם במועדון. אחרי שצ’לסי הודיעה על שחרורו של האנגלי בהסכמה הדדית, עכשיו הוא מגיע לליגה ההולנדית במטרה להחיות מחדש את הקריירה שלו.

הכנף המוכשר בן ה-31 הצטרף לבלוז ממנצ’סטר סיטי בקיץ 2022 תמורת 56 מיליון אירו. כשהוא רשם בקבוצה ממערב לונדון 59 הופעות בהן כבש 14 שערים בלבד. במהלך הזמן הזה סטרלינג גם הושאל ליריבה העירונית, ארסנל, במדיה גם לא הרשים במיוחד.

כאמור, סטרלינג לא הרשים במיוחד במדי צ’לסי ולאחר שהוא לא מצא קבוצה בקיץ, הוא אף נאלץ להתאמן בצד, שכן הוא לא היה בתוכניות של המועדון וכל זאת לצד השכר המנופח שהרוויח, שעל פי דיווחים הגיע עד לכדי 325 אלף ליש”ט בשבוע.

התקופה הכי טובה של האנגלי בקריירה הייתה כמובן בסיטיזנס, שם, במיוחד תחת פפ גווארדיולה, הוא הפך לאחד הסקוררים הטובים בפרמייר ליג, כשלבסוף הוא כבש 91 שערים ב-225 הופעות במדי התכולים.

ראחים סטרלינג ופפ גווארדיולה (רויטרס)

סטרלינג: רציתי לקחת את הזמן

סטרלינג אמר במעמד החתימה: “כשחקן חופשי הייתה לי, לראשונה מזה זמן רב, האפשרות לשלוט בצעד הבא בקריירה שלי. רציתי לקחת את הזמן, לשוחח עם מועדונים ועם המאמנים שלהם כדי להבין טוב יותר איזה תפקיד הם רואים עבורי ולוודא שאוכל להוסיף ערך אמיתי בפרק הבא הזה.

“לאחר שיחות מעמיקות עם המנכ”ל דניס טה קלואסה ועם המאמן רובין ואן פרסי, אני בטוח שפיינורד היא מקום שבו אוכל להיות מאושר ולהתבסס כחלק משמעותי מהקבוצה. לשחק מחוץ לאנגליה זה אתגר חדש לגמרי עבורי ואני מוכן לאמץ אותו. בכנות, אני פשוט נרגש להתחיל”.

מאמן פיינורד, רובין ואן פרסי, אמר: “באופן טבעי זה הישג נהדר שהצלחנו לשכנע שחקן בסדר הגודל של ראחים להצטרף אלינו. הקריירה שלו מדברת בעד עצמה: מדובר בשחקן שיכול לשנות את תוצאת המשחק ללא ספק, ואני משוכנע שהוא יהווה תוספת משמעותית לסגל כשאנחנו שואפים להשיג את המטרות שלנו בחצי השני של העונה”.