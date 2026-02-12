יום חמישי, 12.02.2026 שעה 20:30
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
5926-6622פ.ס.וו. איינדהובן1
4232-5222פיינורד2
4138-5722ניימיכן3
3929-4222אייאקס4
3636-2922ספרטה רוטרדם5
3424-3622טוונטה אנסחדה6
3336-3722אלקמאר7
3128-2922כרונינגן8
2837-3522הירנביין9
2729-3322אוטרכט10
2638-3322פורטונה סיטארד11
2637-2422אקסלסיור רוטרדם12
2645-3122זוולה13
2338-3322גו אהד איגלס14
2137-2422וולנדם15
1738-2622טלסטאר16
1757-3122הראקלס אלמלו17
1636-2322נאק ברדה18

פיינורד הודיעה על החתמתו של ראחים סטרלינג

יתחרה בגלוך: אחרי שצ'לסי שחררה את האנגלי בן ה-31, הוא עוזב את הממלכה לראשונה בקריירה וישחק תחת ואן פרסי, שאמר: "מדובר בהישג אדיר למועדון"

|
ראחים סטרלינג (IMAGO)
ראחים סטרלינג (IMAGO)

רכש ענק לפיינורד, שהודיעה כי ראחים סטרלינג חותם במועדון. אחרי שצ’לסי הודיעה על שחרורו של האנגלי בהסכמה הדדית, עכשיו הוא מגיע לליגה ההולנדית במטרה להחיות מחדש את הקריירה שלו.

הכנף המוכשר בן ה-31 הצטרף לבלוז ממנצ’סטר סיטי בקיץ 2022 תמורת 56 מיליון אירו. כשהוא רשם בקבוצה ממערב לונדון 59 הופעות בהן כבש 14 שערים בלבד. במהלך הזמן הזה סטרלינג גם הושאל ליריבה העירונית, ארסנל, במדיה גם לא הרשים במיוחד. 

כאמור, סטרלינג לא הרשים במיוחד במדי צ’לסי ולאחר שהוא לא מצא קבוצה בקיץ, הוא אף נאלץ להתאמן בצד, שכן הוא לא היה בתוכניות של המועדון וכל זאת לצד השכר המנופח שהרוויח, שעל פי דיווחים הגיע עד לכדי 325 אלף ליש”ט בשבוע.

התקופה הכי טובה של האנגלי בקריירה הייתה כמובן בסיטיזנס, שם, במיוחד תחת פפ גווארדיולה, הוא הפך לאחד הסקוררים הטובים בפרמייר ליג, כשלבסוף הוא כבש 91 שערים ב-225 הופעות במדי התכולים.

ראחים סטרלינג ופפ גווארדיולה (רויטרס)ראחים סטרלינג ופפ גווארדיולה (רויטרס)

סטרלינג: רציתי לקחת את הזמן

סטרלינג אמר במעמד החתימה: “כשחקן חופשי הייתה לי, לראשונה מזה זמן רב, האפשרות לשלוט בצעד הבא בקריירה שלי. רציתי לקחת את הזמן, לשוחח עם מועדונים ועם המאמנים שלהם כדי להבין טוב יותר איזה תפקיד הם רואים עבורי ולוודא שאוכל להוסיף ערך אמיתי בפרק הבא הזה.

“לאחר שיחות מעמיקות עם המנכ”ל דניס טה קלואסה ועם המאמן רובין ואן פרסי, אני בטוח שפיינורד היא מקום שבו אוכל להיות מאושר ולהתבסס כחלק משמעותי מהקבוצה. לשחק מחוץ לאנגליה זה אתגר חדש לגמרי עבורי ואני מוכן לאמץ אותו. בכנות, אני פשוט נרגש להתחיל”.

מאמן פיינורד, רובין ואן פרסי, אמר: “באופן טבעי זה הישג נהדר שהצלחנו לשכנע שחקן בסדר הגודל של ראחים להצטרף אלינו. הקריירה שלו מדברת בעד עצמה: מדובר בשחקן שיכול לשנות את תוצאת המשחק ללא ספק, ואני משוכנע שהוא יהווה תוספת משמעותית לסגל כשאנחנו שואפים להשיג את המטרות שלנו בחצי השני של העונה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */