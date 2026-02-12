יום חמישי, 12.02.2026 שעה 20:30
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
5819-5724אינטר1
5017-3823מילאן2
4923-3624נאפולי3
4620-4124יובנטוס4
4614-2924רומא5
4116-3723קומו6
3921-3224אטאלנטה7
3323-2624לאציו8
3236-2724אודינזה9
3031-3224בולוניה10
2934-2724ססואולו11
2833-2824קליארי12
2742-2424טורינו13
2630-1624פארמה14
2337-2924גנואה15
2333-2124קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
1838-2724פיורנטינה18
1540-1924פיזה19
1541-1824ורונה20

האם דה זרבי ומנור סולומון יתאחדו בפיורנטינה?

דיווח: המאמן מושך עניין מהמנהל המקצועי של הוויולה, פאביו פראטיצ'י, שרוצה להנחיתו באיטליה על מנת שישאיר את הקבוצה בליגה. אבל יש עוד מתעניינות

|
רוברטו דה זרבי ומנור סולומון (IMAGO)
רוברטו דה זרבי ומנור סולומון (IMAGO)

האם מנור סולומון בדרך לאיחוד עם מי שאימן אותו בשחטאר דונייצק? לפי העיתונאי מיקלה דה בלאסיס, שמסקר את הקבוצה באיטליה, הרעיון ריאלי לחלוטין. זאת לאחר שרוברטו דה זרבי הודיע על התפטרותו ממארסיי.

לפי הדיווח, פאביו פראטיצ’י, המנהל המקצועי של פיורנטינה, מעוניין לצרף את המאמן האיטלקי במקום פאולו ונולי, על מנת שיצליח להשאיר את הקבוצה בליגה. הוויולה נמצאים כעת מתחת לקו האדום, והצליחו לצבור רק שלושה ניצחונות ב-24 מחזורים, כך ששמו של המאמן שנכנס לתפקידו במחזור ה-10 נמצא על הכסא החם.

אלא שדה זרבי מושך עניין גם מהפרמייר ליג, הליגה ממנה הגיע למארסיי כשאימן את ברייטון קודם לכן. שמו של המאמן הוזכר כמועמד למנצ’סטר יונייטד וטוטנהאם, שתי קבוצות שנמצאות נכון לרגעים אלו ללא מאמן קבוע, אך מעוניינות בו לפרויקט ארוך טווח החל מהקיץ ולא בהכרח מעכשיו, בשונה מהסגולים.

פאביו פראטיצפאביו פראטיצ'י. יאחד בין דה זרבי לסולומון? (רויטרס)

פרץ תחת המאמן, וניצח אותו באנגליה

תחת דה זרבי, סולומון חווה את הפריצה הגדולה באירופה עד כה בקריירה שלו, עם הצלחה בשחטאר דונייצק ושערים מול ריאל מדריד ואטאלנטה בליגת האלופות. לאחר שפרצה המלחמה באוקראינה, השניים אף נפגשו באנגליה, כשמנור קבע 0:1 דרמטי לפולהאם על חשבון ברייטון.

