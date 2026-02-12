האם דה זרבי ומנור סולומון יתאחדו בפיורנטינה?

האם מנור סולומון בדרך לאיחוד עם מי שאימן אותו בשחטאר דונייצק? לפי העיתונאי מיקלה דה בלאסיס, שמסקר את הקבוצה באיטליה, הרעיון ריאלי לחלוטין. זאת לאחר שרוברטו דה זרבי הודיע על התפטרותו ממארסיי.

לפי הדיווח, פאביו פראטיצ’י, המנהל המקצועי של פיורנטינה, מעוניין לצרף את המאמן האיטלקי במקום פאולו ונולי, על מנת שיצליח להשאיר את הקבוצה בליגה. הוויולה נמצאים כעת מתחת לקו האדום, והצליחו לצבור רק שלושה ניצחונות ב-24 מחזורים, כך ששמו של המאמן שנכנס לתפקידו במחזור ה-10 נמצא על הכסא החם.

אלא שדה זרבי מושך עניין גם מהפרמייר ליג, הליגה ממנה הגיע למארסיי כשאימן את ברייטון קודם לכן. שמו של המאמן הוזכר כמועמד למנצ’סטר יונייטד וטוטנהאם, שתי קבוצות שנמצאות נכון לרגעים אלו ללא מאמן קבוע, אך מעוניינות בו לפרויקט ארוך טווח החל מהקיץ ולא בהכרח מעכשיו, בשונה מהסגולים.

פאביו פראטיצ'י. יאחד בין דה זרבי לסולומון? (רויטרס)

פרץ תחת המאמן, וניצח אותו באנגליה

תחת דה זרבי, סולומון חווה את הפריצה הגדולה באירופה עד כה בקריירה שלו, עם הצלחה בשחטאר דונייצק ושערים מול ריאל מדריד ואטאלנטה בליגת האלופות. לאחר שפרצה המלחמה באוקראינה, השניים אף נפגשו באנגליה, כשמנור קבע 0:1 דרמטי לפולהאם על חשבון ברייטון.