פסע ממחטף ענק: הצד של הפועל עם הייז דייויס

אכזבה גדולה של הפועל תל אביב מסאגת נייג’ל הייז דייויס. במועדון הרגישו לאורך כל הדרך שהכוכב יבחר בהם ויחזק את הסגל של דימיטריס איטודיס, אבל לבסוף הוא חתם באופן רשמי בפנאתינייקוס. מאחורי הקלעים הקרב עליו היה גדול, ודווקא ברוב השלבים ידה של הפועל הייתה על העליונה, רק שזה לא הספיק כדי למנוע חתימה רשמית ביוון.

אז מה קרה בדיוק? כבר כמה חודשים שעופר ינאי בקשר עם הפורוורד, ולאורך כל התקופה הובהר לו שאם ישוב לאירופה הוא יזכה להצעה רצינית מהפועל ת”א. השחקן שוחרר ממילווקי והחליט לחזור, ומיד האדומים, פאו ופנרבחצ’ה נכנסו למאבק גדול מאוד כדי לצרפו.

ישר הדיווחים טענו שהוא סירב לפנאתינייקוס, וזה אומר שהפועל ת”א ופנר, קבוצתו הקודמת אותה הוביל רק לפני כמה חודשים לזכייה ביורוליג, מתחרות ראש בראש. לפתע דיווחים צצו שפאו שבה לתמונה, ואז דימיטריס ינאקופולוס, הבעלים, הכריז באינטסגרם שלו כמו שרק הוא יודע, בסטורי, על הצירוף.

נייג'ל הייז דייויס (רויטרס)

אחרי הסטורי, הפועל ת”א פעלה מיד

בהפועל ת”א מאוד הופתעו לראות את הסטורי, ואף ישר טענו שעל אף האמירות של ינאקופולוס כלום לא סגור. להפך, מיד התחיל בליץ של שכנועים מצד עופר ינאי, שגייס למשימה את דימיטריס איטודיס, שאימן את הייז דייויס, ואת ים מדר וג’ונתן מוטלי, ששיחקו איתו בפנרבחצ’ה.

השכנועים כבר עבדו, והייז דייויס הודיע לינאי שהוא מוותר על פאו למרות הסטורי של הבעלים שלהם ויגיע להפועל ת”א. בשעות הכי קטנות של הלילה ינאי אמר לשחקן את כל הסיבות למה עדיף לו לבוא להפועל: “כבר זכית בקבוצה שהיא אימפריה ביורוליג, בהפועל ת”א תוכל לעשות משהו היסטורי. בנוסף, הם ידאגו לך כלכלית בקריירה, פה נדאג לך כלכלית גם להמשך החיים”.

“מעבר לזה, הנשים כאן עדיפות על אתונה”, אמר ינאי בחיוך לכוכב האמריקאי. כאמור, זה בשילוב השכנועים של השחקנים ואיטודיס כבר עבדו, ומיד התחילו לעבוד במשרדי הפועל ת”א.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

לילה לבן במשרדי הפועל ת”א

ג’ורג’ חינאס וצחי רייכנשטיין, המנהל המקצועי והמנכ”ל, קיבלו השקמה מוקדמת בשעות הקטנות והחלו לעבוד על חוזים וכל הפרטים, יחד עם סמנכ”ל הכספים. החוזה הועבר לשחקן שרק ביקש שעורך דין יקרא אותו בבוקר, שעון ארה”ב, כאשר הוא בפיניקס בכל התקופה הזו.

באזור השעה 5:00 בהפועל ת”א הבינו שהוא שלהם, ורק צריך לדאוג לחתימה לפני שהוא מתחרט ולפני שבפנאתינייקוס מגלים זאת. רק שינאקופולוס התחיל להריח דברים בעקבות ההתמהמהות של הייז דייויס, ומיד חייג אל השחקן כדי לומר לו: “נתת מילה, תחתום אצלנו, בוא נסיים עם זה”.

אכן, המשפט הזה עבד והכוכב התקשר לאנשי הפועל ת”א ואמר להם: “סליחה חברים, נתתי מילה, אני חותם בפאו”. ניסיונות שכנוע של הרגע האחרון לא עזרו, ובפאו הודיעו בסופו של דבר באופן רשמי שהוא חתם על חוזה לשנתיים וחצי, ובהפועל ת”א לא יכולים לעשות כלום למעט להמשיך הלאה אל המטרות הבאות מבחינת חיזוק הסגל של איטודיס.